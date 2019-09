Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă după amiază, în Piața Cipariu.

În accident au fost implicate doua autoturisme.

Din primele informații, mai multe persoane ar fi fost rănite în urma impactului.

La fata locului sau deplasat echipaje ale Poliției și echipaje SMURD.

UPDATE 1

Accidentul rutier s-a produs pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers și s-a soldat cu 5 raniti. Accidentul s-a produs la ora 14:20, în Piata Stefan cel Mare intersectie cu Aleea Invatatorului, din Cluj-Napoca, fiind implicate 2 autoturisme.

Un barbat de 28 de ani, din Cluj Napoca, a virat la stanga pentru a intra pe Aleea Invatatorului, fara a se asigura corespunzator, moment in care intra in coliziune cu autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din Cluj-Napoca, care circula prin Piata Stefan cel Mare spre Piata Cipariu.

Din impact, autoturismul condus de tanarul de 28 ani a fost proiectat pe trotuar, unde a surprins si accidentat doi pietoni: un barbat si o femeie, de 45 si 46 ani, din Bucuresti.

Soferul de 28 de ani si doi pasageri in acelasi auto (un barbat de 28 ani si o femeie de 26 ani, din Cluj-Napoca) au fost raniti.

Toti cei raniti au fost transportati la unitatea medicala in vederea acordarii ingrijirilor de specialitate.

Soferul in varsta de 45 de ani avea o concentratie de 0,16 mg/l alcool pur in aerul expirat.

UPDATE

Conform IPJ Cluj, este vorba despre un accident rutier cu 2 autoturisme, la intersecția cu Aleea Invatatorului.

Un conducător auto ar fi virat la stanga pentru a intra pe Aleea Invatatorului si nu s-a asigurat in mod corespunzator, moment in care ain’t rat in coliziune cu un alt autoturism care circula in Piata Stefan cel Mare inspre Piata Cipariu.

Din impact, un autoturism a fost proiectat pe trotuar, fiind raniti 2 pietoni.

In total, ar fi 5 victime, trei fiind in autoturisme si cei doi pietoni.

