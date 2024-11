Un bărbat a fost rănit grav, după ce o cruce a căzut peste el în cimitirul din Mănăștur. Acesta a mers să viziteze mormintele celor dragi, timp în care, o cruce mare de beton, care cântărește zeci de kilograme, s-a desprins și a căzut peste el. Se pare că genul acesta de accidente sunt frecvente în Cluj-Napoca:

”În timp ce curățam și aranjam mormântul bunicului, cu ocazia Luminației, am auzit cum s-a desprins crucea și a căzut peste tata, Iosif Rus, în vârstă de 86 de ani, aflat la 2 metri de mine. Am sunat imediat la 112, medicii ajunși la fața locului și au constatat gravitatea situației. Tata a fost transportat la spital, fiind internat în stare gravă la Terapie Intensivă. A suferit o ruptură de bazin. De asemenea, are fracturi la coastele inferioare și fractură de disc. Vreau să trag un mare semnal de alarmă! Foarte multe cruci din cimitir sunt șubrede”, a declarat fiul bărbatului rănit.

