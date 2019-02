Magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca au verificat măsura preventivă luată față de Traian Onuc, acuzat de mai multe persoane de înșelăciune imobiliară. În cadrul procesului, Onuc a depus o cerere pentru a i se da voie să plece în Germania, dar instanța a refuzat să îi aprobe cererea

”In temeiul art.215, alin.1 si 2 din Codul de procedura penala, pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat; b) sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei; c) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat; d) sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta, e) sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a organului judiciar care a dispus sau mentinut masura; f) sa nu efectueze tranzactii avand ca obiect instrainarea de drepturi (reale sau personale) asupra imobilelor situate in Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 65-67 si in Cluj-Napoca, str.Miko Imre, f.n. corpuri C1 si C2, respectiv antecontracte de vanzare-cumparare cu privire la spatiile compartimentate in cadrul constructiilor ori cu privire la constructiile edificate sau aflate in curs de edificare, dupa caz, contracte de schimb care vizeaza spatiile in discutie si alte asemenea contracte de cesiune de drepturi cu titlu oneros ori gratuit. g) sa nu desfasoare activitati de construire si activitati conexe (organizare de santiere, lucrari de construire, lucrari de utilare a cladirilor, lucrari de finisare a constructiilor) respectiv orice alte activitati desfasurate in scopul producerii de bunuri imobiliare precum si restaurare, reparare ori intretinere cu privire la imobilele situate in Cluj-Napoca, str.Fabricii, nr.65-67, respectiv in Cluj-Napoca, str. Miko Imre, f.n. corpuri C1 si C2. In temeiul art.215, alin.3 din Codul de procedura penala atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive. In temeiul art.215, alin.4 din Codul de procedura penala supravegherea respectarii de catre inculpat a obligatiilor care ii revin pe durata controlului judiciar se realizeaza de catre organul de politie in raza caruia locuieste efectiv inculpatul, in conditiile legii. In temeiul art.215, alin.5 din Codul de procedura penala, o copie a incheierii se comunica, in ziua pronuntarii ei, inculpatului, unitatii de politie in a carei circumscriptie locuieste, precum si celei in a carei circumscriptie are interdictia de a se afla acesta, serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, Politiei de Frontiera Romane, in vederea asigurarii respectarii de catre inculpat a obligatiilor care ii revin. Respinge cererea de incuviintare a parasirii teritoriului Romaniei de catre inculpat pentru a se deplasa in Germania in intervalul temporal 22.02.2019-28.02.2019. Cu drept de contestatie in termen de 48 ore de la comunicare”, arată soluția pe scurt a instanței.