Adrian Mutu spune că ar putea deveni următorul antrenor al echipei de fotbal CFR Cluj.

„CFR e o echipă care m-ar interesa, care a câștigat campionatul. Poate să îmi pună în valoarea calitățile mele și eu pe ale jucătorilor de acolo, să avem succes. Vreau să mă bat la titlu. Am fost și la echipă mică și la echipă mare. Am învățat multe lucruri și la Neftchi. În primul rând, e dialogul cu jucători care au altă naționalitate, au altă cultură.

E adevărat ce am citit, am discutat de mai multe ori. Dacă domnul Varga mă vrea cu adevărat, pune mâna pe telefon și îmi face o propunere. Dacă vrea să sperie pe cineva și am devenit sperietoarea antrenorilor de la CFR, nu e chiar ok. Am vorbit de mai mult ori, dar nu chiar despre asta.

Dacă mă voia cu adevărat, eram probabil la CFR. Poate nu m-a vrut cu adevărat… Sau au fost discuții interne și eu nu le știu. Am o relație foarte bună cu toți cei din conducerea celor de la CFR”, a spus Adrian Mutu la Fotbal Club, de la DigiSport.

De asemenea, tehnicianul a dezvăluit că a purtat de mai multe ori discuții cu patronul CFR-ului, Neluțu Varga, însă niciodată concrete. Prin urmare, Mutu a tras concluzia că Varga nu l-a dorit niciodată „cu adevărat” la echipa unde investește.

„Am vorbit de mai multe ori, dar niciodată de acest lucru. I-am spus tot timpul să mă sune când e hotărât. Dacă mă voia cu adevărat, eram la CFR sau, să zic mai bine, încerca să mă ia la CFR. Înseamnă că nu a vrut cu adevărat sau că sunt alte discuții acolo, pe care eu nu le știu.

Nu neg faptul că am o relație foarte bună cu toți cei din conducerea CFR-ului. De când eram în anturajul echipei naționale, multe meciuri se disputau la Cluj și ne-am cunoscut acolo”, a adăugat Adrian Mutu.