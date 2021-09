Judecătoarea timişoreană, Adriana Stoicescu, fostă preşedintă a Tribunalului Timiş, a afirmat că disprețul față de puterea judecătorească a devenit cronic din partea procurorilor.

„Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiilor legalitatii, impartialitatii, sub autoritatea ministrului justitiei.Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii.Asta zice foaia de care absolut toata lumea din Romania se foloseste doar cand are nevoie de ea.Se numeste Constitutia.Sa vii in anul 2021 si sa afirmi ca Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii incalca independenta tuturor procurorilor din aceasta tara dovedeste ca, pur si simplu, toti am luat-o razna.Atitudinea Sectiei pentru procurori arata ca judecatorii acestei tari sunt vazuti, cel mult, ca o anexa a Ministerului Public.S-a uitat, probabil, ca magistratura este activitatea judiciara desfasurata de judecatori in scopul infaptuirii justitiei si de procurori in scopul apararii intereselor generale ale societatii a drepturilor si libertatilor cetatenesti.

Nu o zic eu, o zice Legea. Dispretul fata de puterea judecatoreasca a devenit cronic.Daca vine din partea politicului, nu e nicio surpriza.Dar cand reactia vine dinspre procurori, ei bine, asta este absolut inacceptabil, intr-o societate democratica. Inceputa sub auspiciile luptei anticoruptie, vanatoarea de judecatori a trecut la nivelul urmator.

Se vrea inversarea rolurilor, asta am inteles cu totii din anul 2010 incoace, cand procurorul putea santaja judecatorul, daca dorea, ii verifica hotararile din perspectiva legalitatii si temeiniciei, pentru ca i se permitea, ii verifica abtinerile, pentru ca putea, il audia ca martor unde, cel mai probabil sub amenintare, il determina sa vina si sa isi recunoasca o culpa inventata.Dar, ce s-a intamplat azi, depaseste orice limita.Atacul indreptat impotriva Sectiei pentru Judecatori, care nu a facut altceva decat sa isi exercite rolul legal, acela de garant al independentei judecatorilor, dovedeste ca unii, pur si simplu, nu isi inteleg rolul si menirea.Cu tot respectul pentru colegii si prietenii mei procurori, oameni pe care ii apreciez si ii stimez, cred ca e timpul sa spunem stop.Justitia este infaptuita de instantele de judecata.Puterea judecatoreasca nu inseamna nici Ministerul Public nici parchete, nici procurori. Inseamna judecatori si instante de judecata.

Parchetele functioneaza PE LANGA instantele de judecata, nu invers!Judecatorii sunt cei care au in fata dosarele procurorilor, nu invers. Judecatorii sunt cei care aresteaza, condamna, achita, nu procurorii.Cei care nu isi inteleg rolul constitutional ar trebui sa puna mana pe carte sau sa plece in politica, unde pot face jonglerii cu legea!Vremea in care judecatorul tremura in fata securistului, a secretarului de partid sau a procurorului, a apus de mult, spre durerea unora.Si oricat va doriti intoarcerea in timp, nu se mai poate.” a menționat Adriana Stoicescu.

