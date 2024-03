CLUJ-NAPOCA, 29 februarie 2024 – Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a inaugurat astăzi 29 februarie 2024 o nouă platformă pentru staționarea aeronavelor.

Noua platformă, cu 4 locuri de staționare, a fost realizată din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Valoarea totala proiectului a fost de 33.253.408,34 lei, din care suma de 10.942.580,28 lei a fost asigurată de Uniunea Europeană, iar 1.673.571,08 lei sunt de la Bugetul de Stat.

Platforma, dotată cu sisteme de balizaj și de iluminat de ultimă generație, are o suprafață construită de 32.251 mp (suprafețe portante și acostamente), din care aproximativ 15.800 mp reprezintă cele 4 locuri de staționare pentru aeronave.

Ca urmare a implementării proiectului Platformă de staționare aeronave, Aeroportul Cluj oferă companiilor aeriene posibilitatea de a suplimenta frecvențele de zbor sau de a introduce noi destinații. Conectarea platformei la pista de decolare – aterizare și la noua cale de rulare paralelă cu pista va asigura fluidizarea mișcărilor aeronavelor și va optimiza desfășurarea activităților operaționale în condiții de siguranță.

Un alt proiect realizat din fonduri nerambursabile a fost „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj . Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”, în valoare totală de 28.244.557,00 lei, contribuția Uniunii Europene la acest proiect fiind de 20.165.694,87 lei, iar contribuția de la Bugetul de Stat este de 3.084.165,10 lei.

În urma implementării acestui proiect, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj dispune de un gard perimetral inteligent dotat cu echipamente de supraveghere de ultimă generație, un sistem integrat de televiziune cu circuit închis, un echipament de siguranță utilizat pentru înlăturarea urmelor de cauciuc de pe pista de decolare-aterizare și alte echipamente pentru întreținerea suprafețelor din zona de operațiuni aeriene.

Viorel Federiga, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Cluj: „Fondurile europene reprezintă o sursă importantă de finanțare. Am finalizat proiecte cu cofinanțare europeană prin care am dezvoltat infrastructura aeroportuară și am achiziționat echipamente care vor crește gradul de siguranță și securitate. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a implementat sau are în curs de implementare 14 proiecte prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în valoare totală de peste 126 de milioane de euro, din care suma asigurată de Uniunea Europeană și de la Bugetul de Stat este de peste 47 de milioane euro.”

David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Cluj: „Odată cu finalizarea proiectului Platformă de staționare aeronave, oferim noi facilități atât pentru companiile aeriene, cât și pentru agenții de handling care deservesc aeronavele. Totodată, cele 4 locuri suplimentare de staționare vor duce la creșterea capacității operaționale și vor spori gradul de siguranță în desfășurarea activităților specifice zonei de operațiuni aeriene.

În acest an vom finaliza și cel mai important proiect de infrastructură, respectiv extinderea terminalului plecări, o investiție de 365 milioane de lei, din care suma asigurată de Uniunea Europeană și de la Bugetul de Stat este de aproximativ 150 de milioane de lei. Noul terminal va fi extins cu 7.200 mp, iar în noua sa configurație, va fi adaptat pentru traficul din Spațiul Schengen și Non-Schengen și va crește gradul de confort al pasagerilor.”

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a încheiat anul 2023 cu un record de 3.240.750 de pasageri, în creștere cu 11% față de anul 2019 și cu 23% mai mult față de anul 2022, consolidându-și poziția de primul aeroport regional al țării.

