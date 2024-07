Cluj-Napoca, 12.07.2024: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță extinderea rețelei sale de destinații pentru sezonul de iarnă 2024 cu două noi rute internaționale. Începând cu luna octombrie, pasagerii vor putea călători direct spre Lisabona și Stuttgart, datorită noilor zboruri operate în premieră de compania aeriană Wizz Air.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj își consolidează astfel poziția de lider regional pe piața aeroporturilor din România, oferind călătorilor din Cluj și din întreaga regiune Transilvania oportunitatea de a explora două dintre cele mai atractive orașe europene.

Lisabona, capitala Portugaliei, atrage prin cultura sa vibrantă, peisajele pitorești și bucătăria delicioasă, cu celebrele tramvaie galbene, plajele lungi de-a lungul râului Tejo și monumente istorice ca Turnul Belem și Mânăstirea Jerónimos, ambele în Patrimoniul Mondial UNESCO. În același timp, Stuttgart, oraș din sud-vestul Germaniei, renumit pentru industria auto și oferta sa culturală variată, incluzând muzee de prestigiu și piețe de Crăciun, se impune ca destinație perfectă pentru o escapadă de iarnă.

Pe lângă cele două rute noi adăugate rețelei de rute ale Aeroportului Internațional Cluj, Wizz Air va relua zborurile spre Viena și Lyon, consolidând legăturile cu comunitățile de români din Austria și Franța și stimulând schimburile comerciale și culturale între regiunea Transilvaniei și cele două state europene. De asemenea, din sezonul de iarnă vor fi reluate și zborurile spre Abu Dhabi, oferind pasagerilor noi oportunități pentru călătorii de afaceri și turism.

Zborurile au fost deja programate și sunt disponibile în sistemul de rezervări conform următorului program:

Rută Zile de operare Începând cu Cluj-Napoca – StuttgartZBOR NOU joi, duminică 27 octombrie 2024 Cluj-Napoca – LisabonaZBOR NOU luni, vineri 28 octombrie 2024 Cluj-Napoca – VienaZboruri reluate marți, joi, sâmbătă 1 octombrie 2024 Cluj-Napoca – LyonZboruri reluate luni, miercuri, vineri 28 octombrie 2024 Cluj-Napoca – Abu DhabiZboruri reluate miercuri, sâmbătă 2 octombrie 2024

Domnul Viorel Federiga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internațional Cluj, a precizat cu această ocazie: „Parteneriatul Aeroportului Internațional Cluj cu Wizz Air se extinde și ne bucurăm de faptul că aceste noi rute vor îmbunătăți conectivitatea internațională a Clujului. Această extindere reprezintă un pas important în dezvoltarea aeroportului nostru și în consolidarea poziției pe piața aviatică din România, dar și la nivel internațional.

Domnul David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, a transmis următoarele: „Colaborarea cu compania aeriană Wizz Air a fost întotdeauna orientată spre a oferi pasagerilor noștri multiple opțiuni de călătorie, la prețuri accesibile. Noile rute și reluarea celor operate anterior, sunt o dovadă clară a angajamentului nostru comun de a răspunde nevoilor crescânde ale pasagerilor și de a susține dezvoltarea economică și turistică a regiunii. Aceste noutăți subliniază angajamentul Aeroportului Internațional Cluj pentru dezvoltarea continuă a serviciilor aeroportuare cu scopul de a răspunde cerințelor în creștere ale pasagerilor.”

În prezent, compania aeriană Wizz operează zboruri de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj către 30 de destinații unice.

Despre Wizz Air

Wizz Air, compania aeriană ultra-low cost cu cea mai rapidă creștere din Europa, operează o flotă de 220 de aeronave Airbus A320 și A321. O echipă de profesioniști în aviație asigură servicii superioare și tarife reduse, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 62 de milioane de pasageri în anul financiar 2024, ce s-a încheiat la 31 martie 2024. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea „WIZZ”. Compania a fost numită recent în „Top cinci cele mai sigure companii aeriene low cost din lume în 2024” de către airlineratings.com, singura agenție de siguranță și rating de produse din lume, și a fost desemnată „Compania aeriană a anului” de către Air Transport World, în 2020, precum și „Compania aeriană a anului” de către Air Transport Awards, în 2019 și 2023. De asemenea, Wizz Air a fost recunoscută drept „Cea mai sustenabilă companie aeriană low cost” în cadrul World Finance Sustainability Awards 2021-2023 și a primit distincția „Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year” în cadrul CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2023.

Aeroportul Internaţional Cluj – Partenerul călătoriilor tale!