Cluj-Napoca, 24 mai 2024: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Județean Cluj și compania aeriană HiSky au sărbătorit astăzi, pentru a 13-a oară în istoria aeroportului, pasagerul cu numărul 1.000.000 înregistrat în anul 2024.

Aniversarea atingerii pragului de 1 milion de pasageri este deja un eveniment simbol al Aeroportului Internațional Cluj, celebrat în fiecare primăvară, iar anul acesta pasagerul cu numărul 1.000.000 a fost înregistrat pe zborul charter Antalya – Cluj al companiei aeriene HiSky.

Norocosul pasager a fost selectat și premiat în cadrul unui moment festiv organizat odată cu sosirea aeronavei, în prezenţa reprezentanților autorităţilor locale, a instituţiilor şi organizaţiilor partenere, a reprezentanţilor aeroportului şi ai companiei aeriene, respectiv a reprezentanților mass media.

Domnul Viorel Federiga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internațional Cluj, a precizat cu ocazia acestui eveniment: „Angajamentul nostru față de creșterea conectivității regiunii, bazat pe profesionalism și excelență a fost un factor important în susținerea acestei realizări. Îmi exprim sincera recunoștință față de pasagerii noștri, a căror încredere și alegere au fost esențiale în atingerea acestui prag de pasageri, devenit deja un simbol aniversar pentru aeroport. Alegerea de a zbura de pe Aeroportul Internațional Cluj este cel mai mare compliment pe care îl putem primi și vă asigurăm că depunem eforturi continue pentru îmbunătățirea experienței pasagerilor și serviciilor la aeroport prin lucrările la extinderea noului Terminal de Plecări.”

Domnul David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, a transmis următoarele: „Înregistrarea acestui prag semnificativ de pasageri, pentru a 13-a oară în istoria aeroportului, reprezintă dovada că Aeroportul Internațional Cluj rămâne un motor de dezvoltare al regiunii.

În ultimul an, am adus îmbunătățiri substanțiale facilităților noastre, am introdus tehnologii de ultimă oră și am îmbunătățit serviciile pentru a ne asigura că fiecare pasager se bucură de o călătorie cât mai plăcută. Astfel, mulțumim tuturor pasagerilor care au ales ca punct de plecare sau sosire Aeroportul Cluj făcând posibilă această aniversare și dorim să vă asigurăm că vom continua să oferim cât mai multe opțiuni de călătorie pasagerilor noștri, care să fie apreciate de către toate segmentele de trafic, respectiv trafic business, etnic sau turistic.”

„Cluj-Napoca ocupă un loc special în dezvoltarea companiei noastre. Aeroportul Internațional Avram Iancu a fost prima bază operațională HiSky, din România, iar în 2023, am sărbătorit atingerea pragului de un milion de pasageri, cu o cursă care a aterizat tot aici. Ne bucurăm că, de această dată, tot un zbor HiSky transportă pasagerul cu numărul un milion al aeroportului, din 2024. Este încă o dovadă a faptului că acest parteneriat este unul care performează și împreună reușim să oferim locuitorilor regiunii cele mai bune condiții și opțiuni de călătorie. HiSky a fost, anul trecut, în top trei operatori aerieni, după numărul de pasageri transportați, iar datele de până la acest moment ne arată că acest succes se va repeta și în 2024.”, a declarat Iulian Scorpan, Director General HiSky.

La nivelul anului 2023, pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, destinația charter Antalya a ocupat locul 1 în topul destinațiilor charter, cu un total de peste 75.000 pasageri.

HiSky este o companie aeriană care operează zboruri de pasageri regulate și în regim charter cu plecare din România și Republica Moldova, către peste 20 de destinații interne și internaționale. Compania are în operare o flotă de opt aeronave, din familia Airbus A320, respectiv patru aeronave A320 cu 180 de locuri, o aeronavă A319 în configurație de 144 de locuri, două aeronave A321neoLR, fabricate în anul 2023 și o aeronavă wide-body, Airbus A330, pentru curse long-curier.

Din 7 iunie 2024, operatorul aerian HiSky va opera zboruri directe care să realizeze conexiuni de la Cluj-Napoca la București, astfel încât pasagerii să se poată îmbarca din capitala țării în aeronava care ajunge la New York. Zborurile din Cluj-Napoca spre New York sunt disponibile în fiecare zi de luni, miercuri, vineri și sâmbătă la un preț de pornire de la 379 euro/segmentul de zbor.

Aeroportul Internaţional Cluj – Partenerul călătoriilor tale!