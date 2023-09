„Solutia pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul M.D. împotriva sentinţei penale nr. 459/2022, pronunţată de Judecătoria Turda la data de 08.11.2022 în dosar nr. 4180/328/2022, pe care o desfiinţează parţial în latura penală a cauzei, cu privire la durata pedepselor principale aplicate pentru comiterea infracţiunilor de rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 Cod penal (persoana vătămată M.D.M.), violenţă în familie sub forma lovirii sau a altor violenţe, în variantă agravată şi în formă continuată, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen. rap. la art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (persoană vătămată M.D.M.), lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. (persoană vătămată M.D.M.), şi la tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni şi, soluţionând cauza în aceste limite: Dispune descontopirea pedepsei principale rezultante de 7 ani şi 8 luni închisoare, în pedepsele componente de 5 ani închisoare, 3 ani închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare şi 6 luni închisoare, cu înlăturarea sporului de pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare. Reduce pedeapsa principală a închisorii aplicate inculpatului M.D. pentru comiterea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 Cod penal (persoana vătămată M.D.M.), de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare. Reduce pedeapsa principală a închisorii aplicate inculpatului M.D. pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie sub forma lovirii sau a altor violenţe, în variantă agravată şi în formă continuată, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen. rap. la art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (persoană vătămată M.D.M.), de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare. Reduce pedeapsa principală a închisorii aplicate inculpatului M.D. pentru comiterea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 C.pen. (persoană vătămată M.D.M.), de la 1 an şi 6 luni ani închisoare la 1 an închisoare. Menţine pedepsele principale aplicate pentru comiterea infracţiunilor de influenţarea declaraţiilor, prev. de art. 272 C.pen. (persoana vătămată M.D.M.), influenţarea declaraţiilor, prev. de art. 272 C.pen. (persoana vătămată M.D.M.), şi răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, prev. de art. 274 C.pen. (persoana vătămată M.D.M.), acelea de 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare şi 6 luni închisoare. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin sentinţa apelată pe lângă fiecare pedeapsă principală cu închisoarea. În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contopeşte pedepsele de 4 ani închisoare, 2 ani închisoare şi 1 an închisoare, aplicate prin prezenta decizie, cu pedepsele principale de 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare şi 6 luni închisoare, aplicate prin sentinţa apelată, şi aplică inculpatului pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (6 ani şi 6 luni), respectiv 2 ani şi 2 luni, rezultând pedeapsa finală de 6 ani şi 2 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie. Menţine pedepsele complementare şi accesorii rezultante aplicate prin sentinţa apelată. În temeiul art. 72 alin. 1 C.pen., deduce din pedeapsa principală rezultantă a închisorii durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 11.04.2022 la zi. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 272 C.proc.pen., încuviinţează onorarii avocaţile în cuantum de 510 lei fiecare, cuvenite av. D.C.R. şi av. C.C., în calitate de apărători desemnaţi din oficiu în cauză pentru persoanele vătămate M.D.M. şi M.D.M., sumele urmând a se avansa din FMJ la dispoziţia Baroului de Avocaţi Cluj. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului inculpatului M.D. rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, azi, data de 01 septembrie 2023, prin punerea deciziei la dispoziţia participanţilor prin intermediul Grefei Curţii.

Document: Hotarâre 1346/2023 01.09.2023”, arată decizia magistraților clujeni.