Zilnic, în Piața Mărăști un tânăr racola fete de pe stradă, invitându-le în sediul unei așa-zise agenții de publicitate unde le promitea că le face vedete în schimbul unei sume de bani. Mai multe fete au căzut în plasa falsului agent care le-a convins pe acestea că se află în fața unei mari oportunități în viitoarea carieră de vedetă. Numai că prețul unui astfel de vis costa peste 1.000 lei.

Multe fete visează să ajungă pe podium, în emisiuni tv sau să joace în filme, iar unele agenţii de casting sau de modelling profită de acest lucru. Acestea îşi „agaţă“ clientele pe stradă.

Dacă mergi în zonele aglomerate din Cluj sau din alte oraşe mari ale ţării, ai toate şansele să întâlneşti nişte „băieţi simpatici”, care să te remarce. Când văd o posibilă clientă, aceştia zâmbesc insistent, îi întind un fluturaş cu numele agenţiei de modeling pe care o reprezintă, îi fac două-trei complimente, o invită la sediul lor şi, pentru început, îi cer o anumită sumă de bani care se presupune a fi taxa de înscriere. Această sumă de bani, este garanţia unei colaborări pe viitor.

Reprezentanţii agenţiei le promit fetelor că vor avea şansa să ajungă pe podium, în importante prezentări de modă, că vor participa la emisiuni tv, că vor apărea în reclame sau că vor juca în filme.

Mărturia unei studente care a picat în plasa agenției fantomă

O astfel de firmă care se ocupă cu o agenție de casting falsă este ACTIV SCOUTING GROUP, o firmă ce are sediul în București și care a fost inființată în mai 2018. Unicul administrator al firmei este Mihalache Iulian.La descrierea activităţii este inclusă furnizarea unei game complete de servicii de publicitate şi de promovare cum ar fi: consultanţă, servicii de creaţie, producţie de materiale publicitare, activităţi de marketing prin punctele de vânzare, crearea şi plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio si televiziune.Totodată, aceasta nu deţine nici un site de unde tinerele atrase de casting pot obţine mai multe informaţiişi nu există niciunde un număr de contact.

Angajații firmei merg pe străzile din Cluj și vrăjesc fete tinere să îi urmeze la sediul lor din apropriere. O studentă din Cluj-Napoca ne-a povestit experiența ei cu această agenție. După doar cinci minute de conversație cu un reprezentant al firmei, tinerei i s-a spus că trebuie să achite prima tranșă de bani drept garanție în valoare de 150 de lei.La scurt timp, a fost contactată și invitată la o discuție cu „directorul” firmei. Speranțele păreau să i se împlinească, fiindcă „directorul” i-a confirmat că a fost selectată și va câștiga mulți bani dar pentru asta a trebuit iar să plătească, de data asta o sumă mai mare de bani după careau nu a mai fost contactă vreodată.

“Mergeam de la facultate spre casă, mai exact treceam prin Piața Mărăști, când am fost abordată de un tânăr simpatic. Mi-a spus că sunt fotogenică, că aș putea avea o carieră frumoasă în televiziune, multe contracte pentru reclame și așa mai departe. Suna mult prea bine să refuz așa că am mers cu el la sediul agenției de casting. La sediu am avut o discuție cu o tipă care lucra acolo, aceasta mi-a promis că dacă voi colabora cu ei voi avea numeroase contracte lunar din care voi câștiga sute sau chiar mii de euro. La finalul conversației mi-a spus că trebuie să plătesc 150 de lei care defapt ar reprezenta un fel de garanție că voi participa la ședințe foto sau filmări în momentul în care mă vor contacta. De asemenea mi-au spus că la prima ședință îmi voi primi acești bani înapoi. Nu mi s-a părut o sumă mare ținând cont de acele promisiuni. Nu am semnat nici un contract dar mi-au dat un bon pe care scria taxă înscriere. Nu a durat nici o săptămână și am fost sunată cu pretextul că am fost aleasă pentru un proiect. Am mers la sediu unde mă aștepta de data “directorul”. Mi s-a zis că pentru a colabora cu firma care m-a ales trebuie să plătesc 900 de lei, bani care îi voi primi triplu înapoi în urma colaborării. Desigur, și de această dată fără un contract. A trecut ceva timp de atunci și nu m-au mai contactat, acel băiat stă încă în Piața Mărăști și fraierește fete tinere care trec pe acolo”, a povestit aceasta.

Agenția a “dispărut”

Reporterul Gazeta de Cluj a sunat la firma respectivă spunând că a aflat de la o prietenă despre această agenţie de casting şi că ar dori să afle mai multe detalii. În urma convorbirii telefonice s-a stabilit o întâlnire la sediul agenției. La adresa respectivă, mai exact în incinta centrului comercial Piaţa Mărăşti, etajul 1, reporterul a fost aşteptat de o angajată care nu a stat prea mult de vorbă şi a adus în discuţie faptul că trebuie achitată o sumă de 150 de lei pentru “garanţie”. În momentul în care reporterul nu a dorit să achite suma respectivă, a cerut mai multe informaţii despre colaborări, contracte, firmă și a menționat faptul că e reporter, angajata a spus că ea nu deţine aceste detalii, dar poate rezolva o întâlnire cu directorul agenţiei. Următoarea zi reporterul avea stabilită întâlnirea cu directorul pentru lămurirea unor informaţii.

În ziua respectivă cei de la agenţie şi-au închis telefonul şi mai mult de atât sediul era de asemenea închis.