Mai sunt doar trei săptămâni până la cel mai mare festival pe plajă din România, NEVERSEA. În perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai momentului. ATB, Danny Avila, Gianluca Vacchi, Kadebostany, Lucas & Steve, Mahmut Orhan, Matoma, Ofenbach Live și Will Sparks, Delia, Inna, Alex Parker, The Motans sunt artiștii care completează line-up-ul NEVERSEA și vor condimenta apusurile și răsăriturile participanților la cel mai așteptat eveniment de la malul Mării Negre, alături de DJ Snake, G- Eazy, Sean Paul, Jessie J, Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici și mulți alții. Și scenele Daydreaming, Oasis și The Ark și-au anunțat artiștii care vor urca în cele 4 zile de festival pe scene. Scena Daydreaming by Kaufland va aduce în cele 4 zile, peste 30 artiști dintre care îi amintim: Audio Fly, Black Coffee, Bob Moses Club Set, Golan Live, Gorje Hewek & Izhevski, Guy Gerber, Jan Blomqvist & Band, Matthew Dikay. Scena The Ark va găzdui în acest an importanți artiști din țară și din străinătate. Peste 20 de artiști vor fi prezenți pe scenă, dintre aceștia îi amintim pe: CTC + Friends, Culese din Cartier, Grasu XXL & Guess Who, Macanache, Nero Dj Set, Paraziții, Șatra B.E.N.Z., Spike, Valentino Khan. Una din atracțiile scenei OASIS din acest an, va fi prezența celebrului actor și DJ, Kristian Nairn, cunoscut și pentru rolul său din Game of Thrones. Alături de el, în cele 4 zile de festival vor urca pe scenă alți peste 30 de artiști. În cele 4 zile de festival, la cea de-a treia ediție NEVERSEA, vor fi prezenți peste 150 dintre cei mai buni artiști din străinătate și din țară. Programul festivalului, pentru fiecare zi, va fi disponibil pe neversea.com, începând de vineri, 14 iunie 2019.

ABONAMENTE ȘI BILETE!

Cei care nu și-au achiziționat încă un abonament pentru cea de-a treia ediție a festivalului NEVERSEA îl mai pot cumpăra la prețul special de 549 de lei plus taxe. De asemenea, cei care vor ajunge la Constanța pentru 1 singură zi, pot opta și pentru bilete de 1 zi. Biletele și abonamentele sunt disponibile pe neversea.com. Festivalul NEVERSEA va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019, în Constanța.



