Colegiul Director Județean al PNL Cluj a confirmat, vineri, candidatura lui Alin Tișe pentru un nou mandat la conducerea Consiliului Județean Cluj, în cadrul alegerilor locale din 9 iunie 2024.

Președintele Consiliului Județean Cluj a fost invitat la emisiunea ZIUA LIVE, unde a fost întrebat când va anunța oficial candidatura pentru un nou mandat în fruntea CJ Cluj.

„Urmează să parcurgem o etapă în partid împreună cu ceilalți candidați primari, dar și cu echipele de consilieri locali și județeni. Bineînțeles, trebuie să ne încadrăm și în graficul prevăzut în lege. Astfel, în aproximativ o lună de zile trebuie să parcurgem pașii de desemnare a tuturor candidaților la primării, listele de consilieri, iar apoi trebuie depuse candidaturile și validate în interiorul partidului. Urmează depunerea la birourile electorale”, a declarat Alin Tișe.

Șeful CJ Cluj a fost întrebat dacă poate repeta scorul de la alegerile locale din 2020, când a primit 50,45% din voturile clujenilor.

„O, ce vremuri. Este dificil să mă autoevaluez eu în procente. Noi, ca și oameni administrativi-politici implicați, ne dorim ca, prin activitatea administrativă pe care o facem, să avem efecte politice consistente. Nu știu ce să zic legat de procentele pe care le voi putea obține. Eu pot să spun că, timp de 4 ani de mandat, am încercat să fac cât de bine și de mult pentru acest județ. Oamenii vor fi aceia care vor aprecia dacă am făcut mult, dacă am făcut puțin sau dacă am făcut bine sau am făcut rău.

Oamenii trebuie să știe că forul administrativ județean nu înseamnă doar o clădire de pe Dorobanților. Consiliul Județean înseamnă multe entități pe care le are în subordine (Compania de Apă, Aeroport, Agro Transilvania, etc.). Împreună formăm entitatea mare denumită CJ. Sunt peste 7.000 de angajați în aceste entități. Un CJ înseamnă un colos care se întinde pe tot județul. Faptul că județul Cluj este numărul 1 în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor și PIB-ul pe cap de locuitor înseamnă că suntem pe un drum ascendent și un drum bun”, a afirmat Tișe.

Alin Tișe: „Cu siguranță vor fi mai mulți contracandidați”

Primul contracandidat anunțat oficial pentru Alin Tișe este Cristian Sipoș, coordonatorul AUR Cluj. Al doilea contracandidat este chiar fostul coleg de partid, Adrian Oros, senator ales pe listele PNL Cluj, trecut între timp alături de Ludovic Orban la Forța Dreptei și validat drept candidat al Alianței Dreapta Unită formată din USR-PMP-Forța Dreptei.

Mi se pare că aceste înscrieri de candidaturi sunt absolut normale. Nu există doar un partid unic în țara asta, ori în județul sau orașul nostru. Ar fi foarte grav ca doar un partid să dețină toată puterea. Eu cred că fiecare partid și fiecare persoană își face planurile așa cum știe. Ceea ce îmi doresc eu, este să conving oamenii că soluțiile pe care le-am implementat sunt soluțiile bune pentru clujeni. Dezvoltarea județului trebuie să fie analizată după faptele fiecăruia. Cred că în această formă o să mă adresez oamenilor. Să le prezint faptele mele, ale echipei PNL. Este o chestiune de normalitate faptul că există contracandidați. Cu siguranță vor fi și mai mulți. Oamenii vor alege așa cum este mai bine pentru ei” – Tișe.