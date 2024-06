O bucată din malul de pământ de lângă strada Govora a alunecat pe carosabil și a blocat strada după ploaia torenţială de ieri.

”Am avut inundații cum nu prea am mai avut în ultimii ani în Cluj-Napoca”, a spus primarul Emil Boc.

”Sunt câteva proprietăți afectate în sensul inundării subsolurilor, cam zece cazuri sesizate la Primărie și ISU Cluj, două alunecări de teren – una pe strada Uliului fără a periclita casele și proprietățile și una nouă pe strada Govora sub cimitirul din Mănăștur”. Boc spune că nu există riscul ca vreo proprietate să fie afectată, nici mormintele, ”strada e parțial afectată”, adaugă el. ”Marcăm zona pentru a delimita aprtea alunecată, mâine se va interveni cu radp pentru a readuce întreaga stradă la circulație. Am sesizat electrica pentru că am văzut existența unor cabluri în teren”. ”A fost o cădere de nori cum nu am mai văzut în utlima vreme”, a conchis Boc.

Alunecarea de teren a fost înregistrată în zona străzii Govora pe strada Szenczi Albert Molnar.

”În urma precipitațiilor abundente din acesta după-amiază și seara, o bucată de pământ a alunecat. Este vorba despre terenul dinspre Capela Mănăștur”, spune și viceprimarul Dan Tarcea. ”Nu sunt pagube materiale și nici un alt pericol. Circulația se face pe o singură bandă, iar dimineața, după oprirea ploii, se va interveni pentru eliberarea benzii carosabile”.

Sursa: Actual de Cluj