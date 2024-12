Ambasadorul României, Sena Latif, invită companiile indiene să investească în Cluj-Napoca, cunoscut ca „Silicon Valley din Europa de Est”. La o întâlnire organizată de World Trade Center Mumbai și All India Association of Industries (AIAI), Latif a subliniat oportunitățile oferite de sectorul IT din Cluj, al doilea oraș ca mărime din România.

„Companiile indiene pot colabora cu partenerii români pentru a valorifica potențialul industriei IT din Cluj-Napoca”, a declarat ambasadorul, aflat în funcție de o lună. Latif și-a prezentat scrisorile de acreditare președintei Indiei, Droupadi Murmu, la 25 noiembrie, în cadrul unei ceremonii la palatul Rashtrapati Bhavan.