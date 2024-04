În urmă cu un an, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj au decis să nu dispună trimiterea în judecată lui MAGYAROSI RAREŞ IONUŢ pentru moartea bucătarului Adrian Pop de la localul Papahida. În urma acestei decizii, soția persoanei decedate a încercat să conteste în instanță verdictul. Fără succes, deoarece Judecătoria Cluj-Napoca a menținut decizia procurorilor, iar văduva nu și-a mai continuat demersul în instanțe. Ancheta ridică o serie de întrebare vizavi de modalitatea în care bucătarul a murit. Inițial, în acest dosar MAGYAROSI RAREŞ IONUŢ a fost suspectat că, pe fondul consumului de alcool l-ar fi lovit pe bucătar. De altfel în plângerea împotriva soluției date de procuror, el a avut calitatea de intimat.

În martie 2021, în jurul orei 02:40, bucătarul Adrian Pop a fost găsit inconștient în fața ușii restaurantului Papahida, unde chefuia într-un cerc de cunoscuți. La scurt timp a murit, chiar dacă omul a fost dus de urgență la spital.

Petrecerea la care participase a fost în timpul pandemiei, când adunările de persoane erau interzise. Pe deasupra, printre cei care se aflau la chef erau și câțiva polițiști.

De altfel, petrecerea fusese organizată de agentul de poliție din Apahida Cristian Marchiș. La ora respectivă, la petrecere mai erau bucătarul Adrian Pop, Rareș Magyarosi, agentul Cristian Marchis, patronul localului Mircea Moldovan și Radu Szentgyorgy.

Inițial, procurorii au dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe, iar după câteva zile s-a dispus schimbarea încadrării juridice atribuite faptei ce formează obiect al urmăririi penale din infracțiunea de loviri sau alte violențe în infracțiunea de vătămare corporală. După alte câteva zile, iar s-a schimbat încadrarea juridică în infracțiunea de ucidere din culpă.

În februarie 2023 s-a dispus clasarea cauzei, ”întrucât fapta nu este prevăzute de legea penală, în urma examenului de tipicitate neputând fi stabilită o concordanță între faptă și modelul descris de legiuitor în norma de incriminare”.

Soția lui Pop a contestat soluției de clasare pentru că organele de urmărire penală nu au administrat toate probele. De asemenea, pe parcursul urmăririi penale ea a propus mai multe probe care au fost respinse de procurori.

Ea a cerut să fie analizată opinia unui expert de Medicină Legală în vederea lămuririi și completării concluziilor raportului de expertiză medico-legală. În opinia ei, concluziile raportului de expertiză medico-legală nu sunt complete, întrucât nu răspund la unul dintre obiectivele stabilite de către organul judiciar și anume: ”poziția ipotetică agresor-victimă, în momentul producerii leziunilor”.

A mai cerut efectuarea unei noi constatări criminalistice pentru detecția comportamentului simulat a unora dintre martorii care au declarat că nu își amintesc nimic. A cerut audierea experților psihologi în vederea lămuririi și completării concluziilor rapoartelor de constatare criminilastică privind detecția comportamentului simulat, efectuarea unei confruntări între martorii doi martori care au dat declarații contradictorii.

Însă, toate aceste cereri în probațiune au fost respinse.

Ce au declarat martorii

Polițiștul Marchiș a avut următoarea declarație.

„La un moment dat, numitul Pop Adrian s-a ridicat brusc de la masă, lovindu-se de masă din cauza stării de ebrietate, fapt care mi-a atras atenția de la discuția cu Szentgyorgy Radu. Adi (chef Adrian Pop – n.n.) s-a deplasat clătinându-se spre baia localului situată după colț la o distanță de aproximativ 1,5 m în proximitatea ușii de acces în local. La scurt timp, după circa 5-10 secunde, respectiv în momentul în care Pop Adrian a făcut stânga spre holul cu baia, s-a ridicat de la masă Magyaroși Rareș, care clătinându-se, fiind foarte beat, a plecat în aceeași direcție, respectiv înspre baia localului. Atunci eu m-am ridicat de la masă să văd unde merg cei doi în starea în care se aflau. Chiar și Szentgyorgy Radu mi-a zis să mă uit după cei doi să văd unde merg fiind atât de beți”, susține Marchiș.

„Imediat m-am deplasat înspre holul cu baia pe care se face ieșirea din restaurant, iar când am ajuns în dreptul colțului spre acest hol, însă într-un loc din care nu vedeam încă ușa de acces în restaurant, respectiv în exteriorul acestuia, s-a lovit de mine Rareș, care se întorcea înspre masă. Din momentul plecării lui Rareș de la masă și până în momentul în care acesta s-a lovit de mine întorcându-se înspre masă, au trecut aproximativ 10-15 secunde”, a mai spus Marchiș.

Szentgyorgy Radu a declarat că „la un moment dat, am observat că numitul Rareș, cu unul dintre bucătari, se întrec la skandenberg, nu știu cum s-a ajuns la acest fapt. Pentru faptul că bucătarul a pierdut, numitul Mircea Moldovan i-a spus să se lase de sportul acesta deoarece este în vârstă, bucătarul ia replicat: «dacă-i cazul, eu ies afară». În clipa următoare, s-a ridicat de la masă și s-a îndreptat spre ușa de ieșire. La scurt timp, cca. 5-10 scunde, s-a ridicat de masă și numitul Rareș. (…) Numitul Marchiș s-a ridicat de la masă, s-a deplasat cca 5-6 metri în direcția spre ușa, dar când a ajuns colțul ieșirii, l-am observat pe Rareș că se intersectează cu Marchiș, i-a spus ceva, iar când acesta ajuns la masă, l-am auzit că îi spune lui Mircea că bucătarul este căzut la pământ. (…) L-am observat pe bucătar căzut într-o parte, pe spate, cu capul îndreptat într-o parte”.

De asemenea, un alt martor a declarat că Szentgyorgy Radu a intrat în local și a spus: ”Dați-mi un bol cu apă, fiindcă l-a plesnit Rareș pe bucătar și i-a spart capul!”.

Ce a declarat suspectul?

Magyarosi si-a adus aminte cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în restaurant, după care brusc și-a pierdut memoria. Cel puțin așa rezultă din declarația dată de el.

„M-am ridicat de la masă, fără să am nimic în mână şi m-am îndreptat spre ieşire în mers normal. Mi-a spus Radu ulterior că m-aş fi lovit de o masă, dar nu-mi amintesc. Am mers până chiar în pragul uşii de acces principală, aceasta fiind deschisă la aproximativ 60 de grade, moment în care l-am văzut pe Adi căzut. Arăt faptul că în anexa 2, foto 1, am indicat poziţia în care mă aflam în momentul în care am văzut victima căzută, respectiv eu eram în picioare în tocul uşii pe covoraşul de la intrare. În anexa 2, foto 2 şi anexa 3, am indicat poziţia în care se afla victima în momentul în care am văzut-o eu. Acesta era în poziție orizontală la sol, pe partea dreaptă, uşor întors spre spate, cu privirea înspre parcare, întrucât nu l-am văzut la faţă. Picioarele erau în dreptul pragului de intrare, iar capul în dreptul uşii de acces către un birou. În acel moment, m-am speriat şi m-am întors cu spatele şi am plecat cât am putut de repede spre cei de la masă. (…) Precizez că de fapt RADU m-a băgat înăuntru, pentru că mie mi s-a făcut rău și îmi venea să vomit. Din acel moment, nu mai țin minte prea multe, decât că auzeam voci, dar nu știu ce. RADU mi-a zis ulterior că el și cu CRISTI m-au dus acasă, dar eu nu-mi amintesc. Deși am încercat să-mi amintesc ce s-a întâmplat din acel moment, nu-mi amintesc”, a declarat Magyrosi in fata procurorilor.

Detectorul de minciuni

Rareș Magyaroși a fost testat cu detectorul de minciuni. A răspuns suspect la patru întrebări. La audieri a spus că va reveni cu un alt test la detectorul de minciuni, după care a refuzat.

„Nu doresc să fiu supus din nou testării cu tehnica poligraf, deoarece am fost sincer în cadrul testării pe care am efectuat-o și nu văd relevant o nouă testare”, a spus Magyarosi.

Expertul de la aparatul poligraf a menționat că ”interpretarea diagramelor poligraf a evidențiat că răspunsurile numitului Magyarosi Rareș la întrebările nr. 3, 5, 8 și 9, relevante cauzei, au produs ușoare și inconstante modificări psihofiziologice care nu permit formularea unei concluzii certe cu privire la prezența sau absența comportamentului simulat”.

Raportul IML spune că Adrian Pop a fost împins sau lovit înainte de a-și sparge capul

”Raportat la gravitatea și intensitatea leziunii cauzatoare de moarte suferite de către Pop Adrian la nivelul capului (traumatism cranio-cerebral sever acut cu fractură temporoparietală dreaptă cu extensie la nivelul orbitei și arcadei zigomatice drepte și hematom subdura/ acut fronto-temporo-parietal stâng), probabilitatea producerii acestor leziuni prin cădere de la același nivel în cadrul unei autopropulsii este mai mult decât minimă.”, arată raportul IML.

Cu alte cuvinte, legistul induce ideea că Pop a fost lovit sau împins, fapt care l-a dezechilibrat și s-a lovit cu putere în zona capului.