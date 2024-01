Niste carnati cu ochi, niste deseuri cu fata umana, doi cretinoizi pana in 20 de ani, s-au filmat vandalizand o cladire monument istoric proaspat renovata din centrul Clujului, scrie jurnalistul Liviu Alexa.

Este cel mai bun moment pentru mine sa va pun sub nas o ancheta, dar nu dintre cele cu care sunteti obisnuiti sub semnatura mea, ci una… vizuala.

Stiu ca o sa ma considerati nebun ca am stat sa pozez atatea locatii, dar era necesar pentru mine sa va tulbur ochii cu zeci de ipostaze, pentru a da greutate acestui semnal de alarma pe care il trag.

Niste dobitoci lipsiti de orice educatie estetica (de bun simt nu mai vorbesc) au cotropit Centrul orasului si il distrug sistematic cu mizeriile lor pseudoartistice. Mai mult de niste semnaturi retardate si de niste litere obeze nu sunt in stare! Dar sunt in stare sa strice cladiri superbe, caci Politia Locala plina de pilele lui Boc si Bontidean, nu e in stare sa ii prinda, in ciuda SUTELOR de camere aflate in zona.

Sunt si cateva „patternuri” usor de decoperit in „stilul” grafic ceea ce ma face sa intuiesc ca nu discutam despre multi dintre asemenea imputiti, ci doar de cativa. Cativa insa care stiu bine ca grasii de la politia locala nu au ce sa le faca.

Si mai stiu ca primarul Boc e povestitor, ca a scapat orasul din mana.

Iata „rezultatele”

PS: Nu uitati luni seara, la ora 20 sa stati pe NCN, facem dezvaluirile secolului despre patronul Untold, Bogdan Buta.

irjoejeojfor

Sursa: ziardecluj.ro

Citește și: Clujeanul care a sedus și drogat trei bărbați gay, iar apoi le-a furat banii, condamnat definitiv la ani grei de închisoare