În data de 8 septembrie, în jurul orei 10 dimineața, un incident neplăcut a avut loc la Baza Sportiva Gheorgheni, în zona de joacă pentru copii. Un părinte care se afla acolo cu copilul său a descoperit, în timp ce aduna nisipul într-o găletuță, o rozătoare moartă îngropată în nisip. Ulterior, s-a găsit și o cioară moartă, sub rozătoare. „Am vrut sa adunăm nisip în găletuță până am dat de o blană, apoi a venit soțul să scoată rozătoarea moartă din nisip si sub ea era si o cioară îngropată (…) Am făcut sesizare la administrația parcului si erau reticenți… au zis da sunt 3 vulpi în parc si una a fugărit un angajat într-o seara. Foarte pasivi. .” Toate acestea fiind relatate într-o sesizare pe My Cluj.

S-a făcut o sesizare către administrația parcului, însă răspunsul primit a fost unul hilar. Reprezentanții parcului au menționat că există trei vulpi în zonă și că una dintre ele ar fi fugărit un angajat cu câteva seri în urmă.

Părinții au îndepărtat rozătoarea și cioara de pe terenul de joacă, lăsându-le într-o zonă între parcul pentru copii și zona de activități pentru adulți.

Este esențial ca autoritățile competente să intervină prompt pentru a schimba nisipul din spațiul de joacă și pentru a igieniza jucăriile, pentru a preveni orice risc de infecție sau contaminare. De asemenea, este necesară o evaluare a măsurilor de siguranță și igienă pentru a asigura un mediu sigur pentru copii.