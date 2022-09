Gazeta de Cluj a avut dreptate! Dr. Dan Dîrzu a fost înlăturat de la șefia Compartimentului de ATI de la Chirurgie II. Medicul a transmis un mesaj prin care își anunță colegii că începând de astăzi, 26 septembrie, locul său va fi preluat de asistentul universitar Dr. Caius Breazu.

„Stimați colegi,

Începând de astăzi nu mai sunt coordonatul Compartimentului ATI Clinicilor 4-6.

Doresc la sfârșitul mandatului care mi-a fost încredințat să vă mulțumesc pentru colaborare. Sunt onorat și mă mândresc cu faptul că am simțit permanent sprijin din partea dumneavoastră. Împreună am reușit să creăm punți solide de colaborare de pe urma cărora au beneficiat foarte multi pacienți. Am depășit bariere ce păreau uneori de netrecut.

Va stau in continuare la dispoziție atât pe plan profesional cât și personal, rămânând același coleg și prieten pe care vă veți putea baza.

Locul meu va fi preluat de Asistent Universitar Dr Caius Breazu. Va rog sa îi oferiți respectul pe care îl merită.

Dan”, a fost mesajul pe care Dr. Dan Dîrzu l-a transmis colegilor din cadrul SCJU.

Gazeta de Cluj a dezvăluit în exclusivitate metodele clasice ale mangerului Claudia Gherman prin care l-a plasat doctorul Breazu Caius la conducerea Compartimentului de ATI de la Chirurgie II.

Doctorul Breazu Caius, asistent universitar în catedra ATI I, tocmai a primit acordul pentru a se transfera în Compartimentul ATI Clinicilor 4-6. Ar fi interesant să ne spună Gherman cum a realizat LEGAL transferul unui medic cu integrare clinică, angajat la Institutul de Gastroenterologie într-un compartiment neclinic al Spitalului Clinic Județean de Urgență, unde angajările se pot face doar prin concurs!

