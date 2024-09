Presiunea puterii politice și a lumii laice asupra Bisericii Ortodoxe Române s-a intensificat în ultima vreme. Dacă anul trecut și la începutul primăverii ”teologii de salon” din societatea civilă militarizată veneau cu idei preconcepute pentru ca sărbătoarea de Paști să fie celebrată de ortodocși cu catolicii în aceeași zi, fapt ce a dus la protestul masiv al mirenilor și clerului ortodox, iată, că acum, se încearcă pe linie bisericească intrarea în frontul unității creștine sub comanda catolică. Cei care diriguiesc lumea politică și laică a Uniunii Europene și în general spațiul geopolitic euro-atlantic vor subordonarea bisericilor ortodoxe și intrarea lor în lina frontului ecumenist, în primul rând prin unificarea calendarului pascal. Să fim sinceri și să o spunem pe cea dreaptă. Forțele politice și statele puternice care controlează bisericile din U.E. țin neapărat ca ortodocșii să celebreze Paștile la aceeași dată cu romano-catolicii, deci…nu cu rușii ortodocși de la Moscova. De fapt tot acest substrat politico-religios nu are nicio legătură cu credința și filocalia Sfinților Părinți, ci doar cu politica de control a ortodocșilor de către stat și forțele politice în general, la noi sau în orice țară ortodoxă europeană. Dacă nu le-a mers cu ”teologii de catifea”, iată că a început desantul politico-religios pe linie bisericească. În prima linie a frontului schimbării calendarului pascal este adus acum Patriarhul ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, care după ”gurile rele” ar fi expresia unei structuri americane. Patriarhul Bartolomeu este cel care ne îndemna să ne vaccinăm cu serul ”magic” în era Covid 19, ser care a adus averi incomensurabile companiilor farmaceutice. precum și decese, boli și afecțiuni adverse poporului credincios. În istorie, de la regi la președinți, politicul s-a impus cu forța împotriva bisericii și a încercat să controleze religia. Statul politic a încercat mereu să-și impună interesele în dauna credincioșilor și în afara preceptelor evanghelice. Din fericire, BOR a rămas printre ultimele biserici ortodoxe nealterate masiv de globalism, progresism și reforma calendarului. Chiar și Biserica greacă, din păcate, cu mănăstirile și schiturile Muntelui Athos, nu au putut stopa degradarea societății și politici grecești în spiritul globalist, neomarxist și ateist.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I vine în România, în anul 2025. Este un an special pentru Biserica Ortodoxă Română și ortodoxie. Iar cei interesați din sfera puterii laice și religioase vor să ”dea cu pumnul în masă” pentru un Paști comun cu catolicii? Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii dintre deputatul PSD Ionuț Vulpescu (un pesedist, nu se pitea altfel?), Președintele Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (A.I.O.), și Patriarhul Ecumenic. Bartolomeu I a subliniat importanța relațiilor fraterne cu România și a menționat că vizita sa va avea loc cu ocazia sărbătoririi a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea și a celebrării Paștelui la aceeași dată de către toți creștinii. E un bun moment ca românii să facă un zid de credință pentru apărarea Ortodoxiei. Dar să știți că nici papa Francisc nu stă deoparte și se implică în unificarea pascală. În cadrul unei întâlniri cu grupul Pasqua Together 2025, Papa a subliniat importanța sărbătoririi împreună a Paștelui de către toți creștinii. „Sărbătoarea comună să nu mai fie o excepție, ci să devină o normalitate”, a afirmat Papa, încurajând perseverența în căutarea unei soluții pentru a stabili o dată comună pentru această sărbătoare. Anul 2025 va fi particular, deoarece Paștele, în cele două calendare diferite, gregorian și iulian, folosite de catolici (care vor sărbători Jubileul) și ortodocși, va cădea în aceeași zi și, prin urmare, celebrarea sa „va fi comună pentru toți creștinii”. De asemenea, se vor comemora 1700 de ani de la primul Conciliu Ecumenic, Conciliul de la Niceea, „care, pe lângă promulgarea Simbolului Credinței, a abordat și problema datei Paștelui, din cauza diferitelor tradiții deja existente la acea vreme”. Aceasta este o „ocazie importantă”, care „nu trebuie lăsată să treacă în zadar”, recomandă papa Francisc grupului Pasqua Together 2025. Grupul Pasqua Together 2025 reunește realități și comunități de diferite confesiuni creștine cu scopul de a invita Bisericile să celebreze Paștele la o dată comună, pentru a se pregăti pentru al doilea mileniu al răscumpărării, în 2033 și pentru a promova alte inițiative similare. Participanților la întâlnire, Papa le-a explicat că în mai multe rânduri că, „i s-a făcut apel să caute o soluție” cu privire la data Paștelui „astfel încât celebrarea comună a Zilei Învierii să nu mai fie o excepție, ci să devină normalitate”. De aici și încurajarea adresată de catolici „celor care pornesc pe această cale să persevereze și să depună toate eforturile în căutarea unei posibile comuniunii.” În spatele Vaticanului se află marile puteri laice ale lumii, care doresc să-și impună puterea și punctul de vedere în lumea ortodoxă. Să nu uităm niciodată: BOR face parte din biserica ortodoxă primară și apostolică.

Să nu credeți că în istorie cei puternici, conducătorii statelor, partidelor, structurilor financiare sau celor militarizate nu le-au reușit să-și impună vrerea. Să nu uităm că în 1924, când anglo-francezii au cerut imperativ guvernului de la București ca sărbătoarea Crăciunului să nu se mai celebreze cu ortodocșii ruși sau sârbi pe 7 ianuarie așa cum am sărbătorit noi românii de peste o mie de ani, printr-un simplu decret guvernamental și lege parlamentară Patriarhia Română s-a conformat ca să celebrăm nașterea Mântuitorului pe 25 decembrie după calendarul gregorian. Exemple de acest fel sunt la numeroase țări, în Georgia sau Ucraina, unde prin vot parlamentar laic, s-a rupt trupul Bisericii, conform intereselor politice și lumești. Așa că să nu credeți că cei care ne conduc că, dacă puterea protectoare vrea, nu vor încerca să impună Patriarhiei și BOR celebrarea Paștilor conform datei pascale romano-catolice. Până la urmă ierarhii noștri au salariu de la stat, iar unii fac parte din structuri de dinainte sau după 1989, deci încercarea puterii laice asupra religiei poate avea sorți de izbândă dacă nu am fi noi, cei simpli și săraci material, dar mulți și bogați spiritual – poporul credincios, mirean și cler, ca să devenim cu adevărat Apărătorii Ortodoxiei și să păstrăm data Învierii în ziua când pogoară Lumina Sfântă la Ierusalim, în Biserica Sfântului Mormânt. Noi credincioșii ortodocși suntem vasul Duhului Sfânt și păstrăm credința cea adevărată, care prin Iisus biruim moartea. România are nevoie de o mișcare de jos în sus formată din mireni și clerici pentru a apăra Ortodoxia și data Paștilor rămasă din calculele Sfinților Părinți, conform primului conciliu de la Niceea, adică „prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară.” Da, să avem aceeași dată de Paști cu catolicii, dar aceasta să fie în duhul Sfinților Părinți și adevărului de credință în ziua în care ortodocșii celebrează Învierea Domnului. Doar așa vom împlini Evanghelia ca Apărătorii Ortodoxiei în fața provocărilor lumești tot mai tenace și mai perfide. Să avem curaj pentru că noi suntem în spiritul evanghelic: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pana la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28, 20). De Paști Învie Domnul Nostru Iisus Hristos și data Învierii nu o poate schimba nicio putere lumească sau seculară, nicio țară cu buton nuclear, pentru că ar însemna ca absența binelui să biruie, dar noi știm că doar El a biruit lumea și odată cu El vom Învia toți creștinii la Judecată de Apoi. Amin.

Ionuț Țene