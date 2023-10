În fiecare an, la 25 Octombrie, sărbătorim Ziua Armatei Romane. Este ziua în care poporul roman își omagiaza armata, care în 1944, la aceasta data, a eliberat Transilvania de Nord de sub ocupatia germano maghiara, în urma Bataliei de la Carei, anuland astfel consecintele dictatului de la Viena, din 30 august 1944.

Spre nedumerirea clujenilor, în acest an, în orașul de pe Somes, sarbatorirea Zilei Armatei s-a organizat în Cimitirul Eroilor și nu la monumentul Glorie Ostasului Roman din Piața Avram Iancu, loc în care, din 1996 ( anul în care a fost inaugurat monumentul) s-au desfasurat ceremoniile militare prilejuite de acest eveniment. Este știut faptul ca în Cimitirul Eroilor de pe Calea Turzii, se organizeaza activitatile comemorative de Ziua Eroilor și de omagierea Eroilor Revoluției din decembrie 1989. Din câte am aflat, armata a propus ca ceremonialul militar sa aibă loc ca în fiecare an la monumentul Glorie Ostasului Roman, numai ca primarul Emil Boc s-a opus motivand ca este o zi de lucru, iar activitățile ar ingreuna circulatia în centrul orasului(!).

Mai mult, a susținut ca este o nevoie de o schimbare, sugerand ca loc de desfășurare Piața Uniri. Militarii nu au fost de acord (și pe buna dreptate) întrucât sarbatorirea Zilei Armatei cu defilarea armatei prin fata statuii ecvestre a lui Matei Corvin, unul din regii Ungariei, ar fi avut o semnificatie cu totul nedorita. Așa ca, ultima varianta impusa de primărie ca loc de desfasurare a fost Cimitirul Eroilor și nu la monumentul inchinat ostasului roman. (Nu ar trebui să ne mai mire acest refuz al primarului Boc caruia știm ca ii repugna simbolurile romanesti din Cluj Napoca pe care le coboară de pe soclu sau le modifica inscriptiile, le ascunde prin curti sau pur și simplu le ignora, așa cum s-a întâmplat în cazul de fata. În schimb, ca și locuitori ai Clujului, nu putem sa nu remarcam ca în tot acest timp, în oraș, prolifereaza placile comemorative și statuile cu semnificatie pentru minoritatea maghiara!). Generalul Blaiu Dorin, fostul comandant al Diviziei 4 Infanterie și actual consilier al primarului, un militar cu multa experiența în domeniu care a ocupat funcții importante și în structurile centrale ale armatei, ar fi putut să-i atragă atenția lui Boc ca Ziua Armatei nu poate fi sarbatorita în cimitir, fie el și al eroilor, fiindcă Armata este o fiinta vie care trăiește, ea poate sa moara doar împreuna cu patria și neamul din care se trage.



La ceremonia militara din Cimitirul Eroilor, clujenii au avut parte de o alta surpriza, primarul Emil Boc a fost personalitatea care a primit onorul militar, în timp ce reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul judetului Irina Munteanu, stătea cuminte în rândul asistentei, împreuna cu președintele Consiliului Judetean Alin Tise și alte oficialiatati prezente la eveniment. Prin aceasta, Emil Boc era legitimat ca fiind personalitatea oficiala cu rangul cel mai înalt prezenta la activitate!



Dorind să ne dumirim ce este cu aceasta schimbare și care este baza ei legala, am început să ne documentam și am dezlegat misterul. Am aflat ca Angel Tîlvăr, ministrul actual al apărării naționale, a emis Ordinul nr. M.95 din 4 mai 2023 privind modificarea și completarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare nr. M.63/2013.

Noul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial nr.500, din 8 iunie 2023. Modificarea de substanta este cuprinsa în Anexa nr.2a, care stabileste ”ordinea de precadere a participantilor la ceremoniile oficiale…”, unde ni se explica ca ”ordinea de precadere” este ”un ansamblu de criterii cu privire la așezarea și locul participantilor în cadrul ceremoniilor oficiale”, iar ”precadere” este ”prioritatea acordata unui participant la o ceremonie oficiala fata de un alt participant”. La puncul 7 din anexa, se mentioneaza negru pe alb ca ”în cadrul ceremoniilor oficiale orgnizate la nivel local ordinea de precadere este următoarea: Președintele Romaniei, președintele Senatului, președintele Camerei Deputatilor, prim-ministrul, primarul localitatii unde se desfășoară ceremonia, președintele consiliului judetean, prefectul judetului, reprezentantii altor autorități…”

Oare care a fost ratiunea sau logica acestor modificari făcute de ministrul apararii? A câștigat ceva Armata de pe urma acestor schimbari? Nu cumva asistam la o rasturnare a ierarhiilor având în vedere ca, potrivit art. 123 din Constitutia Romaniei, Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și ca în virtutea acestui statut el poate ataca în fata instantei ”un act al consiliului judetean, consiliului local sau a primarului, în cazul în care considera actul ilegal”? Prin asemenea modificari nu este afectata autoritatea prefectului pe plan local și pe cale de consecinta, a Guvernului? (Intuind ca aceste modificari sunt fortate și nu se justifica, emitentul își ia măsuri de precautie precizand la punctul 6 din anexa mentionata ca: ”Precaderea nu are semnificatia conferirii de onoruri sau ierarhii si nu modifica atribuțiile autoritatilor sau institutiilor publice ori ale reprezentantilor acestora, astfel cum sunt acestea stabilite prin lege” Adică, l-am pus noi la coada pe prefect și l-am umilit în relația cu alesii locali, insa atributiile legale ii sunt respectate, chiar daca, vorba lui nenea Iancu, a rămas cu onoarea nereperata!) Pana la urma, nu poți sa nu te întrebi și daca aceste schimbari nu sunt determinate de interese politice mărunte de moment sau au menirea doar de a tempera frustrarile și orgoliile unor oameni…. mici?!