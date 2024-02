Joi, Guvernul a aprobat un proiect care revizuieste conditiile pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, aliniindu-le cu normele europene, conform News.ro.

Executivul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, joi. Aceasta propunere legislativa isi propune sa revizuiasca criteriile de eliberare a pasaportului simplu temporar, in concordanta cu tendintele europene.

Noile reguli propuse prevad ca pasaportul simplu temporar va fi emis doar in situatii exceptionale, cum ar fi cazurile de urgenta care implica necesitatea calatoriei in strainatate sau, dupa caz, continuarea calatoriei sau reglementarea situatiei juridice a cetatenilor romani aflati in strainatate care nu mai detin documente de calatorie valide. De asemenea, proiectul de lege reglementeaza posibilitatea preluarii datelor biometrice si a datelor cetatenilor romani o singura data de catre personalul consular, la misiunile diplomatice si consulatele Romaniei, dar acestea pot fi utilizate atat pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, cat si pentru eliberarea titlului de calatorie sau a cartii electronice de identitate, in functie de cererile cetatenilor romani.

In ceea ce priveste minorii, proiectul de lege vizeaza clarificarea situatiilor in care instantele de judecata emit hotarari pentru eliberarea pasaportului minorilor, astfel incat sa nu mai fie loc de interpretari. Totodata, proiectul prevede revizuirea situatiilor exceptionale in care cetatenii romani vor putea detine doua pasapoarte simple electronice valabile concomitent, precum si responsabilitatile acestora. De asemenea, se reglementeaza anularea pasapoartelor eliberate anterior pentru persoanele care au pierdut cetatenia romana si nu au respectat obligatia legala de a preda documentele de calatorie in termen de 5 zile de la data pierderii cetateniei. Direcția Generală de Pașapoarte este autoritatea responsabilă pentru menținerea evidențelor cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.