AUR vine în întâmpinarea nevoilor comunităților din Cluj cu o inițiativa care schimbă vieți: CARAVANA MEDICALĂ. Cu un angajament ferm de îmbunătățire a accesului la serviciile medicale, AUR întinde mâna către cetățeni, în semn de solidaritate.

În perioada 26 februarie – 2 martie 2024, echipa noastră de medici va fi prezentă în Tritenii de Jos (sat Tritenii de Sus), com. Poeni (Valea Drăganului) și Aghireș. Fiecare vizită este o garanție a faptului că, pentru AUR, fiecare cetățean contează. Sărac sau bogat, la țară sau la oraș, nimeni nu este uitat.

Sănătatea nu este un lux, ci un drept fundamental! Caravana Medicală AUR pune la dispoziție echipamente de ultimă generație pentru a oferi o gamă largă de servicii medicale:

– Consultații de specialitate (medicină internă, cardiologie, pediatrie, etc.)

– Investigații medicale (stomatologie, analize de sânge, EKG, ecografie, etc.)

– Sfaturi medicale pentru prevenție și menținerea unui stil de viață sănătos

AUR nu doar ascultă, ci răspunde cu acțiune acolo unde este cea mai mare nevoie.

AUR Cluj nu se mai ascunde – Demascarea Biroului Permanent al Parlamentului”

AUR Cluj, partidul care luptă pentru o Românie liberă și demnă, denunță cu fermitate abuzurile și manevrele subversive la care este supus în Parlamentul României.

Președintele George Simion alaturi de Deputatul AUR de Cluj Dl. Alin Coleșa (…), au organizat audiențe pentru cetățenii cu probleme. Unde? În curtea Parlamentului, fiindu-le interzis accesul în clădire. O asemenea restricție absurdă neagă fundamentalul democratic al Parlamentului: accesul poporului la reprezentanții săi. Nu ne vor opri! Am protestat pașnic în sala grupului PSD din Camera Deputaților, expunând abuzurile ascunse publicului.

Dictatura se reinstalează? Accesul la ordinea de zi a viitoarei ședințe a Camerei Deputaților și Senatului ne-a fost blocat, limitând drastic posibilitatea de a ne pregăti și de a contribui la dezbateri. AUR Cluj nu va fi niciodată complice la această mascaradă! Vom lupta cu toată determinarea pentru a dezvălui adevărul și a apăra drepturile românilor.

Cancel Culture prin Politizarea culturii?…

AUR se opune politizării institutiilor care ar trebuie sa se ocupe de Cultura! De remarcat in acest sens spectacolul de prost gust organizat in Suceava de fostul chelner basist, domnul Gheorghe Flutur, ce a utilizat in scop politic Casa de Cultura a Sindicatelor din Suceava, prin afișarea unui banner uriaș pe fațada impunatoare a cladirii. A avut el autorizatie pentru acest lucru? Este el pasibil de amenda? Ceea ce dorim sa semnalam este folosirea in beneficiul propriei propagande de partid a unui simbol al culturii bucovinene.

AUR Cluj dezvăluie motivele reale din spatele protestelor fermierilor europeni”

AUR Cluj se alătură fermierilor români care protestează împotriva importurilor masive de cereale ucrainene, care le amenință grav existența. În timp ce fermierii din Franța și Germania ies și ei în stradă, este important să subliniem că revendicările lor au la bază elemente diferite, dar cu un impact similar: amenințarea la adresa traiului decent al celor care lucrează pământul.

Nemții și francezii protestează împotriva:

Tratatului MERCOSUR: Consideră că acesta va afecta grav agricultura europeană prin importuri masive de proteina vegetală.

Consideră că acesta va afecta grav agricultura europeană prin importuri masive de proteina vegetală. Green Deal: Se opun politicilor europene considerate restrictive și costisitoare pentru agricultură.

Se opun politicilor europene considerate restrictive și costisitoare pentru agricultură. Relației cu supermarketurile: Acuză supermarketurile de practici abuzive și prețuri nejuste.

Protestele din România au la bază:

Importurile masive de cereale din Ucraina: Fermierii români se confruntă cu prețuri scăzute la cerealele lor, din cauza concurenței neloiale din partea Ucrainei, care beneficiază de sprijin european.

Fermierii români se confruntă cu prețuri scăzute la cerealele lor, din cauza concurenței neloiale din partea Ucrainei, care beneficiază de sprijin european. Lipsa de sprijin din partea guvernului: Fermierii români consideră că guvernul nu face suficient pentru a-i proteja de concurența neloială și de efectele negative.

Deși revendicările concrete diferă, protestele din Europa au un numitor comun: nemulțumirea crescândă a fermierilor care se simt amenințați de globalizare, politici europene nefavorabile și practici abuzive din partea unor actori economici puternici.

AUR Cluj este alături de fermierii români și va continua să lupte pentru o agricultură românească puternică și prosperă. Susținem implementarea unor politici care să protejeze fermierii români de concurența neloială și să le ofere șanse egale pe piață. Alegerile europarlamentare din 2024 vor fi un moment crucial pentru a ne face auzită vocea. AUR va candida cu un program ambițios care pune accent pe susținerea agriculturii românești și pe protejarea intereselor fermierilor români.