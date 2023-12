Joi, 14 decembrie, Filiala AUR Cluj a organizat o conferință de presă unde s-a discutat despre organizarea Summitului Antreprenorilor Români, un eveniment care va avea loc vineri.

Summitul va avea loc la Palatul Parlamentului și va reuni peste 2000 de companii românești care împreună au peste 300.000 de angajați, adică 5% din forța de muncă din România.

„Ne propunem ca acest summit să reprezinte o platformă de dialog esențială între AUR și reprezentanții mediului de afaceri. Alături de miile de oameni de afaceri ne propunem să identificăm nevoile și provocările cu care aceștia se confruntă, astfel încât să putem crea politici publice eficiente și care să sprijine dezvoltarea economică a țării. AUR își asumă un rol proactiv în privința sprijinirii antreprenoriatului românesc. Vrem să protejăm capitalul românesc și investitorii români în fața unor atacuri pornite împotriva lor”, a precizat Cristian Șipoș, coordonatorul AUR Cluj.

Deputatul Alin Coleșa a precizat că „acest summit al oamenilor de afaceri este un pas pentru un dialog pentru a vedea provocările și pentru a putea face niște politici coerente în privința mediului de afaceri. Politica asta înseamnă: mult dialog, dezbateri, soluții, fiecare cu avantajele și dezavantajele ei.”

Totodată, la conferință s-a discutat despre Justiția din România. Parlamentarul clujean a precizat că judecătorii sunt covârșiți de dosare, iar justiția nu merge pe un drum bun.

„De multe ori se moare cu dreptatea în mână, iar procesele se întind pe ani de zile. Sunt mult prea puțini judecători raportați la numărul de dosare pe rol.Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca un complet de judecată să trateze 40 de dosare per lună, indiferent de complexitatea lor. Prin astfel de decizii e lupă de realitate”, a precizat Alin Coleșa.

Avocatul Gianina Cuc s-a înscris în AUR

Totodată, la conferință a luat cuvântul și doamna avocat Geanina Cuc, precizând că a decis să se înscrie în AUR deoarece aici a găsit oameni de cuvânt, patrioți și care luptă pentru popor.

„M-am înscris în AUR pentru că am găsit aici oameni inimoși, patrioți și de calitate. Contrar a ceea ce se vehiculează în media, cum că AUR ar fi un partid care nu are astfel de oameni, credeți-mă că sunt mulți, toți de calitate. Ei își doresc binele oamenilor și al țării fără să fie mânați de interese oculte sau proprii deoarece sunt oameni realizați profesional și care au dovedit că pot să facă ceva pentru ei, iar în acest moment vor să arate că pot face ceva pentru țară”, a spus Gianina Cuc.

Gianina Cuc

Cuvântul a fost luat de deputatul Alin Coleșa care a vorbit de data aceasta despre ipocrizia USR, în condițiile în care, președintele Comisiei de Cultură, domnul deputat Bulai Iulian, a întors spatele adoptării unei propuneri prin care protopopul Huedinului în perioada interbelică, Aurel Munteanu, să fie declarat erou și martir al României.

„Acum vedem până unde merge ipocrizia USR cand vine vorba de proiectele simbolice. Este vorba despre declararea protopopului român din Huedin, Aurel Munteanu, drept martir și erou al națiunii române. A fost un model din toate punctele de vedere. A fost un proiect legislativ în acest sens, dar nu a fost bine făcut, deoarece el nu a intrat în discuție. La solicitarea protop actual al Huedinului am refăcut expunerea de motive, mi-am asumat acest lucru și am încercat să strâng multe semnături din partea tuturor partidelor. Este un proiect simbolic, dar foarte important pe termen mediu și lung. Am reușit să obținem un raport preliminar de la Comisia de Culte și am reușit să am în timp o relație bună cu membrii celorlalte partide. A rămas un singur hop, un raport de la Comisia de Cultură, unde este președinte domnul Bulai, deputat USR. DUpă ce timp de câteva săptămâni nu s-a putut întruni din lipsa de cvorum, deci era nevoie de minim 9 deputați, și în mod constant erau mult mai puțini. Am oferit un sprijin din partea deputaților PSD, și ne-am întâlnit pentru a discuta. Pe ordinea de zi au apărut cu un alt punct, iar atunci când urma la rând declararea lui Aurel Munteanu ca erou, președintele Bulai s-a ridicat din sală fără să spună un cuvânt și a nu fi cvorum. USR mimează o față suveranistă”, a mai spus Alin Coleșa.

