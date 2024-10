Autobuzele CTP care sunt destinate școlilor și care au rolul de a duce copii la mai multe unități de învățământ nu mai pot fi considerate sigure, după ce un copil a fost dat jos mai repede doar pentru că a rămas ultimul în bus, transmite Ziar de Cluj.

Copilul ar fi trebuit să ajungă cu E14 la școala Șincai, dar pentru că a rămas singur în autobuz, după ce restul elevilor ar fi coborât la o altă școală, și el a fost forțat să se dea jos și să aștepte un alt bus.

„Marti 01.10 copilul meu trimis cu autobuzul scolar E14 la scoala Sincai (Dorobantilor 72) a fost dat jos din autobuz in centru si i s-a spus ca autobuzul nu mai merge pana la Sincai deoarece este singurul copil care a ramas in autobuz. A fost pus sa astepte un alt autobuz care sa o duca pana la scoala. In loc sa ajunga la 7:40 la scoala a ajuns dupa ora 8, intarziind la ore. Pe site-ul CTP scrie clar traseul autobuzului. Daca se mai intampla sa nu fie respectat acest traseu si copilul meu sa fie dat jos din autobuz si sa urmeze un alt program decat cel afisat o sa fac plangere la politie.

Este inadmisibil ca un copil din clasele mici să fie dat jos din autobuz și pus să aștepte în stație, zeci de minute, un alt autobuz și astfel să întârzie la ore. Acele autobuze care sunt dedicate transportului copiilor nu ar trebui să își modifice traseul. Părinții au încredere că ai lor copii vor ajunge la timp la școală, în siguranță și nu să fir coborâți prin alte stații” a transmis o sursă pentru Ziar de Cluj.

