La capitolul infrastructură, România deține încă un record negativ în raport cu celelalte state membre ale Uniunea Europene. Având cei mai puțin kilometri de autostradă funcționabili, cu regiuni precum Moldova unde nici măcar nu există vorba de așa ceva, țara noastră trăiește încă într-o paradigmă a drumurilor naționale și județene pe care se circulă greu și pe care se produc multe accidente.

Iată că și atunci când se fac totuși autostrăzi, acestea se fac în regim de avarie. Pe autostrada A3, care ar lega majoritatea județelor din vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe tronsonul care se întinde de la Chețani la Câmpia Turzii, antreprenorul e de negăsit iar subcontractorii au părăsit șantierul din cauza întârzierii plăților. Aflați care e situația incertă a lucrărilor și cine sunt actorii implicați în această afacere de familie.

Pe deoparte îl aveam pe unul marii “regi ai asfaltului” cum au mai fost porecliți afaceriștii din această zonă. Straco Grup, după cum le este și numele oficial este o firmă a cărei reputație se întinde pe mai mulți ani și care a dat pe la mai multe tribunale. Formal, asociația e administrată de admin.special Mihai Ghidineci iar aceasta este deja declarată de ceva vreme în insolvență și se află în proces de restructurare. Pachetul majoritar al firmei este deținut de frații Horpos Traian și Alexandru. Cel din urmă a fost implicat în mai multe controverse cu fostul președinte al Republicii Moldova, Sergiu Lucinschi. Drumarii au intrat în insolvență începând cu anul 2015 după ce, în 2014 au reușit să câștige licitația pentru lotul de autostradă Chețani- Câmpia Turzii, adică aproape 15km de autostradă ce ar trebui dați în folosință la începutul anului 2022.

“Noi, dacă nu avem continuitate, lucrări, nu putem să mai susținem o firmă. Piața a căzut. Din 2012 până în prezent. Există o limită pe care nu o poți depăși. Noi am depășit-o, toți drumarii au depășit-o. Când depășești acea limită, apar problemele. Ne-au năpădit datoriile, impozitele”, povestea Alexandru Horpos (foto) într-un interviu acordat în noiembrie anul trecut pentru Evenimentul Zilei.”

Între timp, nu mai puțin de şapte solicitări de faliment au fost înaintate din partea unor firme faţă de care are restanţe mari la plată firma Straco. Procesul a fost amânat de mai multe ori iar acesta se află în faza de apel pentru o decizie finală.

Am încercat să aflăm tot ce se poate despre stadiul firmei Straco dar și despre subcontractorii care, se pare că de ceva vreme, și-au încetinit activitatea sau au părăsit șantierul

Ce s-a întâmplat cu subcontractorii STRACO

L-am contactat pe reprezentul Baxom SRL, subcontractorul de pe partea de structurii și fundament. Acesta ne-a indicat că treaba pe care o are de întreprins compania sa este în proporție de 68% finalizată. Acesta a declarat că Straco nu a asigurat până la momentul acesta materialele necesare și că marea majoritate a lucrărilor au fost făcute cu țârâita, așteptând suport din partea antreprenorului. Tot reprezentantul Baxcom ne-a declarat că din lipsă de activitate, muncitorii și utilajele s-au mutat pentru o perioadă de timp pe șantiere alternative precum cel de la Sebeș la Turda, pentru a asigura o continuitate a lucrărilor și a nu sista activitatea muncitorilor.

Am încercat să aflăm și părerea partenerului de terasamente. Marcotim Impex. Cu un scurt telefon la sediu aflăm de fapt că firma e defapt aceeași care deține pensiunea Perla Ardealului, aflată în satul Ciucea. Marcu Elena – proprietar în acte a firmei în proporție de 100% nu ar avea treabă cu afacerea construcției de terasamente. Fiul acesteia, Marcu Dan-Răzvan, ar folosi firma Marcotim Impex pentru a putea fi subcontractat de grupul Straco în realizarea terasamentelor prin firma MDR TERRACONSTRUCT SRL. Aceasta figurează ca având un singur angajat și se ocupă tot cu construcția de autostrăzi. Cifra de afaceri a firmei înființate în 2017 se ridică la 54.000 de lei

Alte două firme în care figurează MARCU Dan-Răzvan și, respectiv MARCU Elena ca asociați sunt MARCOT NATURAL SRL și MARCU & COMPANY SRL. Ambele firme au ca domeniu de activitate Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (cod CAEN 4631) având cifre de afaceri de 4,7 milioane și respectiv 1,6 milioane de lei. Ambele firme au un sigur angajat indexat în registru iar firma Marcu & Company figurează ca inactivă în perioada 2012-2017; același an în care Marcu Dan a înființat firma MDR TERRACONSTRUCT SRL.

Am încercat să aflăm mai multe despre detalii despre situația încâlcită a firmelor colaboratoare ale STRACO Grup însă domnul Marcu Dan-Răzvan nu a putut să ne ofere o declarație la momentul realizării articolului. Vom reveni cu detalii dacă va fi necesar.

CNAIR nu știe cine îi supraveghează pe STRACO

Din moment ce CNAIR a realizat licitația și se ocupă în calitate de beneficiar direct de contractul cu Straco Grup. Am apelat și la direcțiile județene de drumuri și poduri (DRPD) pentru a descoperi cine este persoana de contact responsabilă de supravegherea construcției. După ce am fost plimbați prin telefoane de la Cluj la Brașov am înțeles nimeni din cei cu care am vorbit nu puteau să ne ofere această informație deoarece nu știau la momentul de față. Am înaintat o solicitare CNAIR-ului pentru a afla exact persoana responsabilă .

Ghidineci crede că firma e pe drumul cel bun

Aflându-se în proces de restructurare, firma îl are ca administrator special pe Mihai Ghidineci. Acesta ne-a comunicat că s-au negociat mai multe termene atât cu CNAIR cât și cu subcontractorii pentru a evita falimentul firmei și a relua licitația. Creditorii au fost asigurați că firma își va reveni și că nu va fi cazul de falimentare. Tot Ghidineci ne atrage atenția că fiind o firmă românească, aceasta a fost mai afectată de condițiile crizei și e cu atât mai mult sub ochii publicului. Se pare însă că la capitolul datorii firma STRACO stă foarte rău. Creanțe solicitate de mai multe bănci și companii se ridică la ordinul miliardelor de lei. Pe deasupra, cifra de afaceri a Straco e in continuă scădere din 2015 anul trecut înregistrând pierderi de 26 de milioane de lei.

Asociația Pro Infrastructură a venit cu o soluție

Deoarece lucrările stau mai mult pe loc decât înaintează, cu un randament de 10%progres pe ultimul an, asociația Pro Infrastructură a venit cu o soluție care ar putea rezolva, măcar parțial problema lotului de pe A3. Președintele asociației, Ionuț Ciurea, ne explică că cel mai avantajos ar fi ca subcontractorii să lucreze direct sub finanțare CNAIR iar STRACO GRUP să rămână administrator general peste lucrări. Această variantă ar rezolva probleme de ordin financiar și organizatoric ale STRACO și ar evita și un eventual blocaj în cazul rezilierii contractului cu CNAIR, fapt care întârzia procesul de construcție cu aproape 2 ani, dat fiind faptul că trebuie reorganizate studii de expertiză și demararea unei noi licitațiii . Aparent, de la responsabilii CNAIR s-ar evita o soluție deoarece, atât trecerea subcontractorilor în responsabilitatea instituției, cât și demersurile relicitării, ar fi “o prea mare bătaie de cap pentru funcționarii care oricum își primesc aceleași salarii la final de lună”. Așadar, fără un model de management bine pus la punct din partea CNAIR se pare că construcția lotului Chețani-Câmpia Turzii rămâne în continuare la mâna unei firme aflate la marginea falimentului.