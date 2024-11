Ultimul sector necontractat al Autostrăzii Transilvania (A3) are, în sfârșit, un constructor desemnat. Asociația de firme turcești Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS – Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS a câștigat licitația pentru secțiunile Poarta Sălajului – Zalău și Zalău – Nușfalău, cu un contract de 6,62 miliarde lei. Lucrările vor dura șase ani, fiind alocate 18 luni pentru proiectare și 60 de luni pentru execuție. Segmentul include cel mai lung tunel de autostradă din România, Tunelul Meseș, de 2,89 km, și 65 de viaducte și poduri ce însumează aproximativ 13 km.