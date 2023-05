Avocatul Alb Traian Valer a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj pentru că, în mod sistematic, timp de mai mulți ani a terorizat o femeie și pe membrii familiei ei. Avocatul a avut o relație cu o farmacistă din Cluj Napoca care, la scurt timp, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru femeie, fiul și rudele ei. În urmă cu câțiva ani, o altă femeie l-a acuzat pe avocatul Alb că a lovit-o, dar instanțele clujene au ales să nu îl condamne. Pe la sfârșitul anilor 90, avocatul a fost implicat și într-un caz de trafic de influență, când a fost prins cu un plic cu mărci germane, bani care ar fi trebuit să ajungă la un judecător. Atunci a fost condamnat dar după 8 luni de închisoare, cazierul i s-a șters și s-a apucat să profeseze din nou.

Curtea de Apel Cluj l-a condamnat pe Alb Traian Valer, un avocat clujean, care a fost trimis în judecată pentru hărțuirea unei femei cu care a avut o relație.

”(…) condamnă pe inculpatul Alb Traian Valer la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de hărţuire ( persoană vătămată S. M. ). (…) aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea dreptului de a comunica, pe orice cale, cu persoana vătămată S.M. sau cu membrii familiei persoanei vătămate ( persoana vătămată S.S.M. şi martorii S.G., S.G.S., P.C.I.) şi de a se apropia de persoana vătămată sau membrii familiei sale, precum şi dreptul de a se apropia de locuinţa persoanei vătămate S.M., la o distanţă mai mică de 50 m, pe o durată de 3 ani. (…) condamnă pe inculpatul Alb Traian Valer, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecţie ( persoană vătămată S.S.M. ). (…) contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatului, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 6 luni 20 zile închisoare, compusă din pedeapsa cea mai grea, de 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă (1/3 din 60 zile = 20 zile ). (…) dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 6 luni 20 zile închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, care se va calcula, conform art. 92 alin. 2 din C.pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea. (…) dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze, pe o perioadă de 60 zile, muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţie a Copilului (…)”, arată soluția pe scurt a instanței. Sentința nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.

Femeia a depus o plângere împotriva avocatului pe care îl acuză de hărţuire (52 de acte materiale – 40 apeluri telefonice, 12 mesaje text).

În 2020 ea a obținut un ordin de protecție împotriva lui, dar acest lucru nu l-a făcut pe avocat să își schimbe atitudinea.

Avocatul ”sparge-tot”

Cei doi s-au cunoscut în 2017 și la scurt timp el s-a mutat în locuința clujencei. Motivul invocat a fost că fiul femeii, care la data respectivă era în perioada adolescenței, are nevoie de o figură masculină. Însă, modelul de conduită al avocatului era unul extrem de violent față de tânăr și de mama lui.

Comportamentul lui a degenerat în adevăratul sens al cuvântului, prin certuri intense, manifestări impulsive şi agresive, supărări din senin şi fără cauză legitimă, loviri ale obiectelor şi injurii adresate persoanei vătămate şi fiului ei minor. Potrivit plângerii, Alb dorea să îşi intimideze victimele prin expunerea unui comportament violent exercitat asupra bunurilor, astfel că într-un episod de agresiune a spart sistemul de aerisire din bordul mașinii femeii, apoi a spart tocul de la o uşă din apartament şi, în general, lovea cu violenţă obiecte din casă.

După ce a convins-o pe femeie că este în stare de agresiuni fizice, verbale şi psihologice, a început să îi ceară să nu mai interacţioneze într-o manieră pozitivă cu fiul ei, iar în schimb urma ca el să înceteze agresiunile exercitate. În timp, mama şi fiul ei au au început să trăiască sub imperiul fricii, mai ales atunci când glumeau, își zâmbeau sau se bucurau împreună la diverse ocazii.

Însă, după ce tânărul a început să devină din ce în ce mai retras, să dea semne de depresie și să aibă probleme la școală, femeia și-a făcut curaj și i-a cerut avocatului să se mute în locuința lui.

La scurt timp după acest episod, avocatul a început să o hărțuiască: suna insistent la telefon, mergea în diferite momente ale zilei în fața blocului femeii pentru a fi văzut și amenința că se sinucide dacă nu va fi primit înapoi.

”(…) când persoana vătămată şi fiul ei au ieşit din apartament, inculpatul le-a arătat acestora o chingă, ameninţând că dacă nu este primit „înapoi” urmează să se sinucidă cu acea chingă, fiind agitat, isteric, incoerent şi paranoic. În acest mod, inculpatul „a obţinut” revenirea în apartamentul persoanei vătămate, însă după scurt timp şi-a reluat comportamentul agresiv (verbal, fizic, psihic) şi de hărţuire şi a început să impună victimei schimbarea propriilor obiceiuri şi înlocuirea acestora cu tabieturile sale (îngrădirea şi limitarea dialogurilor cu minorul, a vizitelor la părinţii, a conectărilor personale cu prietenii, etc.)”, arată datele din dosarul penal.

Hărțuire ca în filme

Pe parcursul relației dintre cei doi adulți, avocatul i-a atras atenția femeii, în mai multe rânduri, că printre cunoștințele lui se numără poliţişti, judecători şi procurori, dar şi interlopi care execută ordinele sale şi că dacă nu se va supune dorințelor lui, urmează să îi „dezlănţuie” peste familia acesteia, fără ca el să sufere vreo repercusiune.

De asemenea, fiului femeii i-a spus că este urmărit și că dacă își va vizita rudele fără știrea și încuviințarea lui va avea de suferit.

Printre amenințări îi spunea adolescentului că „o să îl lase în scaun cu rotile pe tatăl său biologic, că pune interlopii să-l chinuiască şi să îl tortureze”.

După ce lucrurile au mai continuat o perioadă de timp după scenariul unui film horror, femeia l-a dat afară din casă pe avocat pentru a doua oară.

Însă, bărbatul a continuat să o urmărească pe stradă și să îi spună că are ”gorilele” lui care o supraveghează mereu.

Calvarul s-a transferat asupra părinților femeii pe care îi urmărea pe stradă. Iar atunci când în apropierea lor nu se mai aflau alte persoane, Alb Traian îi înjura și amenința.

Însă numărul victimelor s-a mărit și a început să îi hărțuiască și pe membrii familiei fratelui femeii, care locuiau în Satu Mare.

Acuzat că a bătut o femeie din Turda

În cadrul poliției și procuraturii clujene de mai mult timp se știa de apucăturile avocatului Alb. În afară de emiterea mandatului de protecție, sesizările femeii aproape că au rămas fără niciun ecou. Polițiștii și procurorii clujeni care s-au ”ocupat” de caz au spus că nu era de competența lor să ancheteze un avocat, cercetarea intrând în atribuțiile procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Femeia a depus plângeri la poliție în mai multe rânduri, dar de fiecare dată s-au dispus începeri ale urmăririi penale in rem lovite de nulitate absolută, pentru că niciuna dintre ordonanţe nu a fost confirmată de procuror. Ulterior, femeia a apelat la un avocat, iar dosarele au ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, au fost conexate, au avut loc anumite extinderi ale urmăririi penale in rem şi s-a procedat la punerea sub acuzare.

În urmă cu câțiva ani, avocatul Alb a ajuns în fața judecătorilor pentru că bătut o femeie din Turda.

„M-a tot înjurat din curtea lui şi când l-am întrebat de ce mă înjură a venit la mine şi m-a lovit în bărbie şi m-a împins şi am picat pe jos. Acest eveniment a avut loc în data de 28 aprilie 2009. Apoi, după câteva zile, în momentul în care am venit de la grădină pur şi simplu m-a lovit cu piciorul în coapsa stângă. Nu vreau să mă împac cu el, nu am nevoie de banii lui, vreau doar linişte şi să treacă pe lângă mine ca şi când nu aş exista”, povestea Ana Maria Cărăşel.

Arestat pentru trafic de influență

Avocatul Traian Alb a mai fost arestat timp de opt luni, înainte de anul 2000, pentru trafic de influenţă. El a fost prins în flagrant de către procurori în timp ce primea 1.000 de mărci germane de la un client. Avocatul Traian Alb (32 ani) se afla cu delegație în orașul Turda. Îi promisese clientului că prin relațiile pe care le are va interveni pe lângă completul de judecată și pe lângă medicii de la IML Cluj pentru a fi redusă alcoolemia înscrisă în procesul verbal. După ce a fost condamnat, avocatul Alb a ispășit 8 luni de închisoare. În 2006, a depus o cerere de reabilitare la Tribunalul București, iar cazierul său penal a fost șters în același an.

Am încercat să îl contactăm pe avocatul Alb Traian Valer la numărul de telefon afișat pe site-ul Baroului București, dar persoana care a răspuns a transmis că nu are nicio legătură cu avocatul respectiv. Potrivit unor informații, avocatul ar fi fost soțul unei foste judecătoare care a lucrat la Curtea de Apel Cluj.