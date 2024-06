Avocata Alexandra Cioată, care face parte din Baroul Iași, a fost arestată preventiv pentru că în timp ce era la volan a lovit intenționat un motociclist. Ea este acuzată de tentativă de omor și părăsirea locului accidentului.

„Prin ordonanța procurorului de caz, astăzi a fost schimbată încadrarea juridică din infracțiunea de vătămare corporală din culpă în infracțiunea de tentativă de omor. Inculpata a fost audiată pentru săvârșirea celor două infracțiuni, respectiv tentativă de omor și părăsirea locului accidentului. A fost reținută astăzi și urmează a fi prezentată Curții de Apel, având în vedere calitatea acesteia de avocat, cu propunere de arestare preventivă”, a transmis Adina Bocai, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel.

Alexandru, tânărul implicat în accidentul din Nicolina, a vorbit despre cele întâmplate. Bărbatul susține că nu știe de ce avocata Alexandra Cioată a avut un astfel de comportament pentru că, spune el, nu a deranjat-o cu nimic. Trebuie precizat încă de la început că Alexandru este un om norocos.

Totul s-a petrecut pe 30 mai, când, aparent inexplicabil, avocata Alexandra Cioată a intrat în coliziune cu motocicleta pe care se afla bărbatul. După impact, femeia a plecat de la fața locului. Polițiștii din Iași au intrat în alertă, iar la scurt timp după accident au identificat proprietarul autoturismului, dar nu știau cine se afla la volan în momentul producerii accidentului din Nicolina. În cele din urmă, s-a stabilit că era Alexandra Cioată.

”În seara respectivă, mă îndreptam spre casă, ieșisem cu niște prieteni, iar la un semafor, mai jos de locul în care a fost accidentul, am prins roșu. Eram pe prima bandă, a doua bandă era o mașină, nu m-am uitat ce mașină era. Stăteam cu mâinile pe rezervor, așteptam să se facă verde, pentru a pleca de la semafor. În partea stângă, șoferul mașinii respective tura motorul, m-am întors o secundă și m-am uitat la semafor.

Când s-a făcut verde, am plecat, nu am plecat tare cu motorul, dar am plecat înaintea mașinii. În timp ce mergeam pe prima bandă, m-am uitat în spate și am văzut că mașina de pe a doua bandă a virat brusc spre mine. Am văzut botul mașinii aproape de roata din spate a motorului meu. M-am speriat și am accelerat. La următorul semafor, trebuia să fac dreapta, spre Miroslava. M-am uitat în oglinzi să vad dacă pot face dreapta, iar atunci am văzut mașina din spate că venea cu viteză foarte mare. Am zis că nu pot să frânez, că, dacă frânez, mă ia din plin. M-am speriat și am virat pe a doua bandă ca să pot lăsa prima bandă liberă pentru mașina din spate să se ducă în față, să nu intre în mine.

După cum se vede pe filmare, eram pe prima bandă, mașina la fel și s-a izbit în spatele meu, intenționat. Eu nu o cunosc pe doamna respectivă. Nu știam nici ce marcă este mașina, ce culoare. O singură dată m-am uitat la mașină pentru că tura motorul. Când am plecat de primul semafor și a tras de volan spre mine, mi-am dat seama că vrea să mă dea jos de pe motor”, a declarat Alexandru.