Viorel Băltărețu, candidatul USR pentru funcția de primar la alegerile din 9 iunie, a decis să candideze încă odată pentru Parlamentul României, la Camera Deputaților. Acesta a fost președintele filialei Cluj-Napoca după ce a pierdut alegerile, fiind depășit și de Emil Boc, și de Sabin Sărmaș.

“Timp de patru ani, am văzut că se poate, cu muncă multă, să miști munții din loc. Deși am fost în opoziție în marea majoritate a duratei acestui mandat, am obținut victorii atât în Parlament, cât și în activitatea din județ. Am legi promulgate în domeniul digitalizării și susținerii mediului privat.

Insistențele mele în marile proiecte de infrastructură a județului au făcut ca lucrările să se miște mai repede. Am ajutat

autoritățile să colaboreze mai eficient și să nu se blocheze în birocrație. Se poate, cu multă muncă, se poate!” a transmis acesta printr-un comunicat de presă.

Citește și: Emil Boc, primar de la Bruxelles – Ziar Gazeta de Cluj