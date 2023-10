Vili Rupa, hunedoreanul acuzat de o crimă pe care nu a comis-o, solicită pedepsirea magistraților care i-au distrus viața. Bărbatul se judecă cu Inspecția Judiciară, după ce structura din cadrul CSM a clasat plângerea penală pe care Rupa a formulat-o împotriva procuroroarei Adriana Hurdubeu și a judecătoarei Mihaela Timișan.

În anul 2016, Vili Rupa a fost achitat de către magistrații de la Curtea de Apel Alba. Ulterior, justițiarul din Hunedoara a formulat plângeri penale împotriva procuroroarei Adriana Hurdubeu și a judecătoarei Mihaela Timișan care au dispus reținerea și arestarea sa la domiciliu, fiind sesizată Inspecția Judiciară.

În ciuda faptului că Vili Rupa a petrecut mai bine de 7 luni în arest la domiciliu, perioadă în care nu a putut să muncească pentru a se întreține, iar din cauza stresului, s-a îmbolnăvit de diabet, ajungând acum dependent de tratament, Inspecția Judiciară a clasat, în vara anului trecut, plângerea penală, motivând că Rupa nu a semnat documentul.

În încercarea de a-și găsi dreptatea, Vili Rupa s-a îndreptat împotriva Inspecției Judiciare imediat după soțuțiade clasare. Astfel, le cere magistraților de la Curtea de Apel București să anuleze rezoluțiile Inspecției Judiciare privind clasarea.

Cu toate că dosarul de pe rolul Curții de Apel București a fost înregistrat în septembrie 2022, există numai două termene ale procesului, la o distanță de aproximativ un an. Mai exact, primul termen a avut loc la data de 10 noiembrie 2022, iar cel de-al doilea a fost programat la data de 19 septembrie 2023. Altfel spus, în felul în care se mișcă lucrurile, Vili Rupa este nevoit să aștepte încă o perioadă bună de timp pentru a-și face dreptate, în timp ce magistrații care l-au arestat pe nedrept rămân nepedepsiți.

„M-au reținut o noapte și după am fost arestat la domiciliu timp de 7 luni, timp în care nu aveam voie să ies afară din casă și nu am putut să muncesc. M-am îmbolnăvit de diabet și le-am cert voie să mă lase să ies afară la o plimbare și mi-au dat dreptul să mă duc să-mi iau de mâncare, dar eu nu aveam dreptul să muncesc. Cu ce bani să-mi cumpăr de mâncare? M-au ținut arestat nevinovat. În 2014 mi-au făcut o înșcenare, iar în 2016 am fost achitat. Am cerut despăgubiri, dar nu mi-au dat absolut nimic.”, a declarat Vili Rupa pentru Gazeta de Cluj.

În 2014, Vili Rupa a fost trimis în judecată sub acuzația de omor, referitor la un incident din februarie 1998, în care un tânăr din Hunedoara a fost ucis. Cu toate acestea, dosarul respectiv nu a fost finalizat de procurori, iar în 2016, Curtea de Apel Alba Iulia l-a achitat pe Vili Rupa din lipsa de probe. Un aspect interesant este că în timpul anchetei, un deținut a recunoscut comiterea faptei imputate inițial lui Vili Rupa, aruncând astfel o umbră de îndoială asupra corectitudinii procesului. Așadar, acest caz s-a dovedit a fi o gravă eroare judiciară.

Citește și: Adrian Groșan a fost dat în judecată de o polițistă, după ce ar fi făcut-o albie de porci pe Facebook