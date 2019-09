Consiliul Baroului Cluj condus de Flavia Maier a facut un anunt in urma recomandarii Comisiei Permanente a UNBR ca fiecare avocat sa depuna o declaratie care sa ateste ca nu a colaborat si nu colaboreaza cu serviciile secrete.

Potrivit Baroului Cluj, prin Regulamentul de functionare a Consiliului Baroului Cluj, adoptat la data de 13 septembrie 2018 prin hotararea Consiliului nr. 121/2019, s-a stabilit, printre altele (art. 2.8), ca: „La inceputul fiecarui mandat, dar nu mai tarziu de o luna de la prima sedinta de Consiliu, fiecare membru al Consiliului va depune o declaratie pe proprie raspundere ca cea reglementata de art. 47 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, prin care va arata daca a avut sau nu calitatea de lucrator al fostei Securitati sau de colaborator al acesteia, precum si daca a avut, are sau nu a avut si nici la momentul declaratiei nu are, calitatea de lucrator sau colaborator al Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe sau a oricarei alte structuri informative aflate sub controlul autoritatii de stat. Prezenta declaratie trebuie data si de membrii Consiliului care adopta prezentul Regulament, ulterior intrarii in vigoare a acestuia, in termen de cel mult o luna. Nedepunerea declaratiei constituie abatere disciplinara.”

In aplicarea acestei dispozitii normative, “membrii Consiliului Baroului Cluj au depus astfel de declaratii inca din anul 2018, fiind astfel in acord cu recomandarea Comisiei Permanente a UNBR ca fiecare avocat sa depuna o astfel de declaratie. De asemenea, Consiliul Baroului Cluj arata ca, in masura in care oricare dintre avocatii membri ai Baroului Cluj doresc sa depuna o astfel de declaratie, o pot face prin intermediul secretariatului Baroului”.

Sursa: juri.ro