La începutul anului 2023, Gazeta de Cluj dezvăluia cum Rosa Food, brand deținut de Eiad Molhem, tatăl consilierului județean Bashar Molhem, va deveni un soi de bomboana de pe coliva din Piața Mărăști, după ce a fost deschis un restaurant într-o gheretă ridicată pe o bună bucată din trotuar (domeniul public).

Consilierul județean Bashar Molhem declara la acea vreme că restauranutul din Piața Mărăști nu are nicio legătură cu familia sa, fiind vorba despre o franciză cumpărată de un investitor oarecare. Însă, Bashar Molhem nu se pricepe la fel de bine să vândă gogoși precum vinde shaorma, iar adevărul a ieșit la iveală.

Se pare că investitorul, care și-a asumat să deschidă shaormeria din ghereta lipită de complexul comercial ridicat de Costică Pocol, este în strânsă legătură cu familia Molhem. Restaurantul este administrat de firma Sama Food SRL, patronată de Brimo Hayek Sami – unul dintre directorii firmei Molhem Group SRL. Astfel, franciza a rămas tot în familie.

Gogoșile vândute de Bashar Molhem în urmă cu un an

„Da, îi vom da o franciză cuiva care urmează să-și desfășoare activitatea acolo. A închiriat un spațiu care are un CF separat, nu aparține de construcția Piața Mărăști. Chiar dacă este localizat acolo, are un CF separat și nu are legătură cu ceea ce este pe acolo. Prin urmare își va putea obține acordul de funcționare, ținând cont că nu intră sub incidența situațiilor cu ISU și așa mai departe, pentru că nu face parte din spațiul respectiv.

Noi ne-am pus întrebările acestea. Chiar și în contractul de franciză avem această obligație stipulată că trebuie să-și obțină acordul de funcționare și celelalte documente necesare. Aceștia (n. red. beneficiarii) ne-au spus că nu sunt probleme, ne-au arătat și CF-ul din care reiese că spațiul nu are legătură cu restul construcției. Din ce am înțeles, chiar sunt în curs de obținerea negației din partea ISU care poate fi obținută pentru spațiile pentru care nu este necesară autorizarea ISU. Din acest punct de vedere noi suntem OK, suntem acoperiți, iar ei își respectă contractul de franciză.”, a declarat Bashar Molhem pentru Gazeta de Cluj, în ianuarie 2023.

Cât despre ghereta construită pe trotuar consilierul județean ne-a transmis că acest aspect nu îl privește, având în vedere faptul că și alți operatori economici și-au desfășurat activitatea în acel spațiu și dacă există o problemă, autoritățile ar fi cele care ar trebui să ia măsuri. Cu toate acestea Bashar Molhem a fost consilier local al municipiului Cluj-Napoca și, din anul 2020, ocupă funcția de consilier județean în cadrul CJ Cluj. Așadar, putem spune că din poziția pe care o ocupă, Bashar Molhem ar fi putut să sesizeze problema și chiar să facă demersuri în remedierea acesteia, însă se pare că afacerea tatălui său este prioritatea sa, nu interesele cetățenilor.

„Da, nu știu. Asta ține de cei care au închiriat spațiul, cărora le-am dat franciza. În plus, din ce am văzut la fața locului așa este spațiul. Și înainte să fie închiriat era o altă locație de tip fast-food, iar înainte de asta era o plăcintărie. Tot timpul a fost acest spațiu, din câte am văzut și știu. Până la urmă, acest lucru nici nu mai e treaba noastră. Dacă vine cineva la mine și îmi cere franciză, eu nu pot să mă duc să măsor trotuarul sau să verific aliniamentul pentru că nu mai este problema mea. Acest aspect intră deja sub competența altor instituții. Dacă francizorul poate să obțină acordul de funcționare, autorizațiile necesare, ca să nu fie probleme cu DSV, OPC și așa mai departe, eu nu mai am ce altceva să-i cer.

Mi se pare ciudat să ajungem la discuții de genul că spațiul este prea în față sau prea în spate. Nu știu de unde a apărut această discuție. Ca idee, eu nu am nicio calitate în toată partea aceasta ce ține de brand, dar pot să vă ajut cu orice informații, sunt în temă, dar nu am nicio calitate în firmele care dețin și administrează brandul.”, a declarat consilierul județean.

Citește și: Bomboana de pe coliva din Piața Mărăști va fi pusă de tatăl consilierului județean Bashar Molhem