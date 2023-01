Silviu Mănăstire este acuzat de mai mulți colegi de partid că, după ce s-a îmbătat, a venit neinvitat la cheful unui deputat liberal și s-a certat cu invitații de la petrecere.

Incidentul s-a produs la finalul lunii octombrie, la un restaurant din Capitală, la ziua de naștere a deputatului PNL de Iași Sorin Năcuță. El spune că secretarul general adjunct al PNL, Silviu Mănăstire, era „băut”. Năcuță afirmă că a văzut un incident unde mai mulți colegi i-au spus că fostul realizator TV i-a amenințat. Rugat de Libertatea să comenteze, Silviu Mănăstire a spus că e „o invenție”. Un alt deputat PNL prezent, Cristina Burciu, din Cluj, povestește ce s-a întâmplat în afara restaurantului: „M-am simțit umilită de Mănăstire, așa m-am simțit”.



Sorin Năcuță, deputat PNL de Iași, și-a sărbătorit ziua de naștere la un local din București la finalul lunii octombrie. Năcuță spune că l-a văzut apărând pe Silviu Mănăstire, „pe care nu-l invitasem”. „Venise pentru o discuție cu ministrul energiei, Virgil Popescu, așa am înțeles”, spune Năcuță. Aproximativ 20 de deputați PNL, femei și bărbați, erau în restaurant. Mănăstire s-a așezat la altă masă, lângă ministrul Popescu și alături de alți liberali. „La un moment dat, am văzut că între unii colegi și domnul Mănăstire au apărut discuții mai aprinse, se ridica tonul și abia atunci am întrebat ce se întâmplă. Au început să-mi explice colegii că i-a luat pe fiecare în parte, pe rând, cu fel de fel de ironii și la unii chiar le spunea de dosare, că ar avea niște dosare despre dânșii”, rememorează Năcuță pentru Libertatea.



Alți doi martori oculari, deputați PNL aflați la masă, care au auzit replicile, confirmă că rumoarea remarcată de Năcuță se stârnise în momentul în care deputații au început să reacționeze la „amenințările lui Mănăstire că le face dosare”. Cei doi oameni care au asistat la conversație pretind că fostul secretar general adjunct al PNL a început să-i amenințe nu doar pe cei prezenți, ci și pe prim-vicepreședinții partidului, dar și pe alți parlamentari sau președinți de Consilii Județene. „Unii dintre cei pomeniți nu erau acolo”.



Mâna dreaptă a ministrului de interne Lucian Bode, Mănăstire i-a amenințat, potrivit surselor participante la eveniment, pe trei prim-vicepreședinți: Rareș Bogdan, Dan Motreanu și Iulian Dumitrescu. „A amenințat că vor fi arestări, că are prieteni la DGIPI (n.r. – Direcția Generală de Informații Interne a Ministerului de Interne). A rostit numele lui Motreanu (n.r. – europarlamentar PNL și prim-vicepreședinte), dar și pe al lui Rareș Bogdan. Despre Rareș a spus că nu are putere în partid și că doar se dă mare”, spun sursele din PNL citate. „Era șocant ce se întâmpla. Motreanu, Rareș, Dumitrescu nu erau prezenți. Din când în când, Mănăstire începea să țipe la cineva și să amenințe cu dosare. Halucinant. Ne uitam și nu ne venea să credem, nu am trăit niciodată așa ceva. Parcă nu eram colegi, parcă nu eram în PNL”, a declarat un alt participant la masa informală. Printre numele care au mai apărut pe lista ad-hoc a lui Mănăstire s-au mai aflat Dan Vîlceanu, fost secretar general al PNL, și Thuma Hubert, președintele Consiliului Județean Ilfov, și un apropiat al lui Iulian Dumitrescu.



În momentul în care Mănăstire s-a dezlănțuit, ministrul Popescu plecase, dar demnitarul a fost și el informat în legătură cu incidentul, a mărturisit un apropiat al acestuia. „Tensiunea a fost mare, s-a ajuns până la amenințări cu bătaia”, relatează deputați PNL care au fost prezenți în restaurant.



Sorin Năcuță povestește că a încercat să aplaneze conflictele care au apărut cu ocazia sărbătoririi zilei sale de naștere. „Am încercat să depășesc momentul. Am ieșit din restaurant împreună cu câțiva colegi, printre care și două doamne. Între timp, a ieșit și domnul Mănăstire și a continuat cu tehnica. Pe mine m-a întrebat de unde sunt parlamentar. I-am explicat că de la Iași. M-a întrebat ce învârt eu la Iași, eu m-am gândit că mă întreabă ce profesie am. Am spus că sunt energetician, că am avut o firmă de construcții și de proiectări. Îmi spune: «Nu am dosarul». I-am spus că foarte bine că nu am un dosar și nu sunt în evidența dumneavoastră”, a povestit deputatul Năcuță pentru Libertatea. Dar, în timpul discuției cu deputatul, Silviu Mănăstire abordează o doamnă parlamentar, Cristina Burciu, deputată de Cluj, aflată în apropiere, își amintește deputatul liberal. „Mănăstire i-a spus: «Sunteți o pesedistă ordinară» sau ceva de genul acesta. Doamna Burciu a trecut de la PSD la PNL, mi-am dat seama că știe subiectul. Doamna s-a enervat, s-a înroșit la față. Am făcut apel la calm și l-am rugat să nu provoace, să termine cu provocările, că nu e momentul și mai erau și alte persoane”, continuă povestea Sorin Năcuță. Cristina Burciu a confirmat întregul incident pentru Libertatea. Spune că nu îl cunoștea nici ea în mod direct pe Silviu Mănăstire.



„M-am simțit umilită de Mănăstire, asta este ceea ce am simțit”, susține deputata pentru Libertatea. Ea afirmă că a fost deranjată de faptul că au fost mai mulți bărbați de față și nimeni nu a avut o reacție. „S-a îndreptat cu privirea spre mine și m-a întrebat: «Cine ești tu?» Știa cine sunt, dar mă întreba cine sunt eu politic. Colegul meu de la Iași a încercat să mă prezinte, dar când a spus că sunt de la Turda, parcă a turnat cineva apă fiartă peste el. A spus: «Aaa, acum știu cine ești», și mi-a spus «pesedistă ordinară» și încă un cuvânt foarte urât. Au fost două expresii crunte, foarte urâte. Era nervos și agitat”, relatează deputata PNL pentru Libertatea.



Cristina Burciu susține că a doua zi s-a dus la liderul grupului parlamentar din Camera Deputaților, Gabriel Andronache, deputat PNL de Brașov, pentru a-i aduce la cunoștință ce s-a întâmplat. „Am discutat la grup ce s-a întâmplat în seara precedentă. Eram mai mulți colegi dintre cei care am fost la masă și au relatat ce a fost la masă. Acolo am auzit că au existat amenințări la adresa altor colegi, inclusiv amenințări fizice. Am auzit de bătaie, amenințări cu violență. Relatările aparțineau unor colegi din partid, care au fost martori oculari. Numele domnului Motreanu a fost invocat, unii colegi au relatat că Mănăstire a spus că vor urma arestări”, spune deputata Burciu despre întâlnirea care a avut loc la Parlament, la grupul PNL din Camera Deputaților. Întâlnirea de a doua zi, de la grupul parlamentar PNL, a fost descrisă și de deputatul Sorin Năcuță. El spune că a auzit la acea discuție de la colegii săi prezenți la grupul parlamentar că Mănăstire a afirmat că „în zece zile unii colegi vor fi anchetați, vor fi cercetați, printre care și domnul Motreanu și primarul din Turda”. „Eu mi-am arătat disponibilitatea față de conducerea partidului să particip la o discuție și să prezint lucrurile așa cum au fost acolo. Au fost alți colegi mai supărați care au ajuns înaintea mea la conducerea partidului și au expus problema”, conchide Năcuță.



Surse din PNL au precizat pentru Libertatea că toți cei trei prim-vicepreședinți, Rareș Bogdan, Dan Motreanu și Iulian Dumitrescu, menționați la restaurant de Silviu Mănăstire, au fost informați despre amenințările primite, dar și colegii, din partea colegului lor de partid. „Niciunul nu vrea să vorbească oficial, dar toți știu. Au fost supernervoși unde s-a ajuns, îl consideră vinovat pe Bode. Au fost informați imediat despre amenințările primite de la Mănăstire”, spun surse din PNL pentru Libertatea. Incidentul a fost considerat de mai mulți liberali participanți la eveniment „extrem de grav” și „fără precedent, pentru că s-au rostit amenințări cu dosare și arestări, nume de instituții de forță, precum DGIPI, dar și amenințări cu violența fizică”. Dar ei au constatat că „șefii partidului au tăcut”. Chiar Lucian Bode și Nicolae Ciucă au fost informați, potrivit declarațiilor deputaților, despre amenințările lui Mănăstire. Lucrurile s-au oprit acolo.



Fost secretar general al PNL, Dan Vîlceanu nu este un martor ocular al evenimentelor de la restaurantul din Capitală. A aflat a doua zi, de la colegii de partid, că numele său a fost menționat de Silviu Mănăstire.



„Am avut o discuție cu mai mulți colegi la Parlament și domnul Alexandru Popa, colegul meu de la Brăila, ne-a povestit despre dialogul pe care l-a avut cu domnul Mănăstire și despre faptul că la acest eveniment am fost printre cei menționați de domnul Mănăstire, alături de alți colegi: Hubert, Motreanu, Rareș Bogdan, posibil Iulian Dumitrescu și alți colegi. Mănăstire spunea că ne va băga pe toți în pușcărie, prostii de genul acesta. M-am gândit că poate domnul Mănăstire, fiind la chef, băuse mai mult și unii se comportă mai agresiv când beau un pahar în plus”, a declarat Vîlceanu pentru Libertatea. Spune că s-a gândit că Mănăstire s-a îmbătat și a spus aceste cuvinte, dar poate să fie și un alt motiv. „Lucrurile pot să fie tratate și serios, dacă te gândești că domnul Mănăstire era secretar general adjunct sau adjunctul domnului Bode la partid, domnul Bode care este ministru de interne. Eu, tot indirect, am fost amenințat de domnul Bode. Domnul Bode spunea la discuții în care mă nominaliza că «Vîlceanu trebuie să dispară de la Gorj indiferent de metodă, că e convențională sau neconvențională». Cu tipul acesta de amenințări din jurul domnului Bode eu sunt obișnuit”, a spus Vîlceanu. Vîlceanu descrie un sentiment de „teamă în partid, iar amenințările prind la unii colegi”. Deputatul de Brăila Alexandru Popa neagă toate afirmațiile făcute de Dan Vîlceanu și infirmă că i-ar fi povestit la grupul parlamentar despre vreo amenințare făcută de Silviu Mănăstire. „Domnul Vîlceanu ar fi corect să-și asume ce aude dumnealui, nu să relateze povestirile pe care și le închipuie. Nu mi se pare corect să mă ducă un coleg în punctul în care să am discuții în PNL. În local era și gălăgie, nu pot să spun că s-a întâmplat sau nu. Eu am venit la 11.30, am stat jumătate de oră și am plecat. Eu l-am salutat pe domnul Mănăstire și atât, nu am avut discuții contradictorii. Nu s-a întâmplat nimic care să mă deranjeze. Mai departe, ce discuții au fost între el și colegii mei, fiecare coleg e mare și vaccinat și poate să spună dacă l-a deranjat ceva”, afirmă Popa. Alexandru Popa a adăugat că au trecut „cinci luni de la acel moment” (n.r. – evenimentul a avut loc la finalul lunii octombrie, așadar sunt doar trei luni) și că „nu mai ține minte prea multe”. Mai mulți parlamentari PNL susțin însă, povestind fără să fie numiți, că Alexandru Popa este cel care a relatat a doua zi în Parlament, mai multor colegi, despre evenimentul de la restaurant.



Dacă mulți deputați PNL se așteptau ca Mănăstire să plece din funcția de secretar general adjunct al PNL după „ieșirea scandaloasă de la restaurant”, el a rămas în funcție până în decembrie 2022. O anchetă G4Media a prezentat documente din instanță care arătau că, beat fiind, Silviu Mănăstire și-a bătut partenera de viață, în mai 2020. „A lovit-o cu palmele peste față, a strâns-o de gât și a amenițat-o că o omoară”, a consemnat instanța.



După articolul G4Media, Mănăstire s-a suspendat din poziția de secretar general adjunct al PNL și a rămas membru de partid. Înaintea dezvăluirilor G4Media, site-ul captura.ro scria că, în august 2022, luna în care Mănăstire ajungea secretar general adjunct al PNL, acesta fusese implicat într-o altă altercație într-un local, când, băut fiind, a încercat să intimideze mai mulți polițiști cu funcția sa politică.



Libertatea le-a solicitat lui Silviu Mănăstire, fost secretar general adjunct al PNL, dar și ministrului de interne, Lucian Bode, secretar general al PNL, un punct de vedere după mărturiile din interiorul PNL. Lucian Bode nu a oferit vreun răspuns la întrebările Libertatea, în timp ce Silviu Mănăstire a oferit următoarea replică: „Invenția asta de unde mai e? Vă plictisiți la USR, nu mai doarme Ghinea de grija mea? Îți recomand cu încredere să verifici unde se duc banii USR, înțeleg că ești foarte îngrijorat de acest subiect…”. (preluare libertatea.ro)