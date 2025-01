Călin Georgescu a fost acuzat recent de Kelemen Hunor – fost înalt demnitar al statului român, ca fost vice-premier și actual partener de guvernare al Guvernului ilegitim „Ciolacu 2” – că a aparținut „Rețelei de spionaj Caraman”. La data demantelării Rețelei faimosului Mihai Caraman, Călin Georgescu avea vreo 7-8 anișori și intra în clasa I primară.

Președintele organizației autonomiste UDMR, Kelemen Hunor, personaj cu dublă cetățenie, din câte se afirmă, română și ungară, nu a revenit pentru a-și cere scuze pentru această calomnie ordinară. Mai grav, întreaga presă soroșist-securistă a preluat-o pe nemestecate și a rostogolit-o prin metoda bulgărele de zăpadă până s-a transformat într-o adevărată avalanșă de ură și minciună.

Ulterior, la scurt timp, am aflat că și mama lui a fost la fel de precoce, pentru că la 14 ani era acuzată ca funcționară în cadrul unui minister de participare la „rebeliunea legionară”, cu pistolul pe care nu l-a avut Valeriu Gafencu în mână și portretizată drept o membră fioroasă a Mișcării Legionare. Minciuna neagră se amplifică chiar acum, prin valuri de tsunami în aceeași

Toate indiciile arată că sceneta în care se mima o dezvăluire-surpriză a fost regizată.

La B1 se titra pe burtieră, pe fondul acestei „dezvăluiri” „inopinate”: „România în fața amenințării legionare”, „Legionarii, ca la ei acasă cu Călin Georgescu”, „Mama lui Călin Georgescu a fost legionară”, „Mama lui Georgescu, fană a Mișcării Legionare”, „Legăturile legionarilor cu familia Georgescu”, „Familia lui Georgescu, parte din Legionarism”, „Cine este în spatele propagandei legionare”, „Documentele care arată legăturile legionare”, „84 de ani de la pogromul legionar”, „Peste 120 de evrei uciși în timpul pogromului” etc.

În cadrul emisiunii, Bichir a ținut să sublinieze că are documentele „doveditoare” de mai mult timp și că suveranistul Călin Georgescu trebuie să-și asume trecutul legionar: „Mă deranjează că nu e asumat (Călin Georgescu, nr). Ieri a ieșit să ne spună că are tradiții de cavaleri de la tată. Să ne spună ce tradiții are și de la mama, dacă e.”

Subliniem: Bostan susține că Georgescu – „legionarul rusofil” – este vinovat și trebuie arestat și condamnat. Și acest personaj lugubru a fost „demnitar al statului”. Moderatoarea nu l-a deranjat cu nici un pâs.

Ulterior acestei „dezvăluiri” de la B1, toată media soroșist-securistă din România, „la jgeab”, cum spune maestrul Ion Cristoiu, a preluat fără nici o verificare „bomba” rostogolind-o și amplificând-o cu accente bestiale și puternice tușe antiromânești. „Infuenceri”, conserve bipede întoarse cu cheia și pseudo-politicieni, ca clona funebră Funeriu, au plusat grobian.

Documentele în cauză, difuzate la B1TV: o copertă a unui dosar MAI din 1963 și o declarație dată de o anume Aneta Popescu în 1941, în fața unor organe de anchetă, pe care Bichir le atribuie serviciului secret din perioada regalistă, de la finele anului 1940 și până în 1944 – Serviciul Special de Informații (SSI). În declarație, o Aneta Popescu, despre care Bichir susține sus și tare că este mama lui Călin Georgescu, relatează că s-a înscris în Mișcarea Legionară în octombrie 1940, cu doar puțin înaintea declanșării „rebeliunii legionare” din 21-23 ianuarie 1941 (un „13-15 iunie” împotriva legionarilor), care a dus la desființarea organizației lăsate pe mâna lui Horia Sima după asasinarea lui Corneliu Codreanu de către regimul dictatorial carlist. FOTO-

A doua zi, Călin Georgescu răspunde elegant și prezidențial iar jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob oferă singurele informații certe, bazate pe sursele sale: „mama lui Călin Georgescu s-a născut pe 1 noiembrie 1925 în orașul Buzău, fiica Elenei și a lui Ion. Ceea ce înseamnă că în octombrie 1940 încă avea o vîrstă cu 14 în față, adică 15 ani neîmpliniți.”

Noi oferim și documentul prin care se confirmă falsul fostului ziarist și demnitar Florian Bichir și al penibililor trădători ai României din structurile speciale, care continuă lovitura de stat în desfășurare împotriva poporului român.

Potrivit Fisei Matricole Penale a fostei simpatizante legionare anchetate de SSI în 1941, ulterior arestate de securiștii bolșevicii care ne-au distrus țară, Aneta Popescu s-a născut la 04.11.1894 (foto-document mai jos). Ea a fost arestată de Securitate, o unitate de informații externe, UM 0123, la data de 19.08.1960, condamnată la 19.10.1960 de Tribunalul Municipiului București, prin sentința 500 (conform unui opis CNSAS), apoi „depusă” la Jilavă și transferată la Miercurea Ciuc în 22.03.1962. Numele părinților ei au fost Elena și Ilie.

Documentul a fost scos la lumină de istoricul, arhivistul și ziaristul Victor Dogaru, pe care îl felicit, și mi-a fost trimis la redacție de un general SRI (r), căruia îi mulțumesc.

În încheiere, am o întrebare.

Dragă Florian Bichir, ai fost „legionar” în „cuibul” lui Suru, subaltern al „Comandantului”, ai fost și cel mai probabil mai ești mason, ai fost fals preot „hirotonit” într-o „biserică” „stilistă” (foto), în fapt o sectă para-schismatică anti-BOR înființată în Ucraina și supranumită de presă „Biserica KGB” (nu intrăm în detalii).

Să spunem că ai jucat niște roluri.

Întrebarea:

Acum, după ce te-ai auto-detonat și s-a dovedit minciuna ta, nu ai vrea, totuși, să spui adevărul despre cine te-a pus să faci mârlănia asta, ca să-ți mai poți salva ce mai e de salvat?