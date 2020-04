Grupul de Comunicare Strategică anunță noi decese din cauza COVID-19. Persoanele care au murit aveau între 46 și 94 de ani, iar majoritatea sufereau și de alte boli. Bilanțul morților din cauza infectărilor cu coronavirus a ajuns la 197.

Deces 185 Bărbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat in data de 30.03.2020.

Deces 186 Bărbat,74 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.Comorbidități: HTA std II

Deces 187 Bărbat, 55 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta.Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv in 31.03.2020. Decedat în data de 28.03.2020.

Deces 188 Femeie, 44 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Sindrom febril. Probe recoltate pentru COVID-19 în 29.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 189 Bărbat,93 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 190 Bărbat,87 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficiență Respiratorie Acuta. Bronhopneumonie Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020. Comorbidități: Boala cardiovasculata, CIC

Deces 191 Femeie, 52 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 in 2.04.2020 . Rezultat pozitiv în 04.04.2020. Decedat în data de 04.04.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Infarct miocardic in antecedente, Obezitate

Deces 192 Femeie, 73 ani din jud Arad, internată în SCJU Arad-BIA. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 5.04.2020 Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, Obezitate, Neoplasm de colon opera. Pentru a elucida situația infecției cu COVID 19 în județul Arad și raportărilor întârziate a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP – CRSP Timișoara la fata locului.

Deces 193 Bărbat, 81 ani din jud. Sibiu. Internat în 25.03.2020 în SCJ Sibiu-Secta Medicala, transferat in ATI in 31.03.2020. Contact cu caz confirmat COVID-19 nr. 2321 (sotia). Recoltat pentru COVID-19 pe data de 28.03.2020. Confirmat in 31.03.2020. Decedat in 4.04.2020. Comorbidități: Neoplasm de prostata, HTA, Boala cronica neurologica

Deces 194 Bărbat, 83 ani din jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbidități: CIC, HTA, AVC, DEMENTA

Deces 195 Femeie, 50 ani din jud. Suceava. Decedata la domiciliu in data de 3.04.2020. Recoltare probe necroptice pentru COVID-19 în data de 4.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 6.04.2020.

Deces 196 Bărbat, 71 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava -Sectia neurologie în 20.03.2020 cu diagnosticul Hemoragie intracerebrala, hemiplegie, CIC, Diabet zaharat. Recoltat pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat in data de 28.03.2020.

Deces 197 Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Decedat la domiciliu în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 01.04.2020. Rezultat pozitiv in 3.04.2020. Comorbidități: tromboza artera pulmonara operata

ACTUALIZARE ORA 14:00

Deces 183 Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat în Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 formă severă, complicație, în data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 24.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Comorbidități: Diabet zaharat tip II, Anemie mixta.

Deces 184 Bărbat, 46 ani din jud. Neamț. Pacientul a revenit din Germania pe data de 16.03.2020. Internat în data de 26.03.2020 în Spitalul de BI Iași-ATI prin transfer de la BI Piatra Neamț. Recoltat pentru COVID-19 în 24.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 26.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Fără comorbidități identificate.

Deces 177 Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți. Internată în SJU Drobeta Turnu-Severin în 04.04.2020-pneumonie acută bilaterală. Transferată în secția ATI-05.04.2020 Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: afecțiune pulmonară cronică. Decesul a survenit în timpul transferului spre SCBI Craiova

Deces 178 Bărbat, 60 ani din jud. Ialomița. Internat în SJU Slobozia în 04.04.2020-Insuficiență respiratorie acută, cu dispnee. Transferat în secția ATI- intubare 05.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 05.04.2020.

Deces 179 Bărbat, 66 ani din jud Alba. Internat în SJU Alba Iulia în 05.04.2020, secția Cardiologie-Infarct Miocardic Acut recent, angină post infarct, cardiopatie ischemica, insuficienta mitrala și tricuspidiana, HTA. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 06.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: cardiopatie ischemica, HTA, fibroza pulmonara, boala renala cronica – dializa, Diabet Zaharat insulinodependent, Obezitate. Investigație în curs pentru expunere (pacient cu domiciliu în județul Cluj, dar aflat în vizită la fiica din judetul Alba înainte de internare)

Deces 180 Bărbat, 94 ani, jud Arad. Internat în SJU Arad în 04.04.2020- Insuficiență respiratorie acută. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 04.04.2020. Comorbidități: cardiopatie cronică, Fibrilatie atrială

Deces 181 Bărbat, 55 ani din jud Sălaj. Internat în SJU Zalău în 04.04.2020-pneumonie acută bilaterală. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: afecțiune pulmonară cronică.

Deces 182 Femeie, 70 ani din București. Internata în Spitalul Sf. Ioan București, ulterior transferată la Spitalul V. Babeș București. Rezultat pozitiv în data de 02.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: afecțiuni cardiace cornice.