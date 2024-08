Biroul Politic Județean al PNL Cluj, întrunit în ședință astăzi, vineri, 30 august, a votat cu unanimitate de voturi, lista cu candidații la Senat și Camera Deputaților, la alegerile pentru Parlamentul României, care se vor desfășura în 1 decembrie 2024.

Candidații PNL Cluj sunt:

Pentru Senatul României

1.⁠ ⁠Abrudean Mircea

2.⁠ ⁠Rusu Rareș

3.⁠ ⁠Fărgaciu Călin

4.⁠ ⁠Bălașa Dana

5.⁠ ⁠Moga Bogdan

6.⁠ ⁠Marcu Valtăr

Pentru Camera Deputaților

1.⁠ ⁠Moisin Radu

2.⁠ ⁠Câmpean Ovidiu

3.⁠ ⁠Moroșan Mircea

4.⁠ ⁠Moldovan Sorin

5.⁠ ⁠Sima Georgiana

6.⁠ ⁠Constantea Radu

7.⁠ ⁠Belce Cristina

8.⁠ ⁠Gliga Florin

9.⁠ ⁠Călian Petru

10.⁠ ⁠Vaida Ovidiu

11.⁠ ⁠Baciu Adriana

12.⁠ ⁠Țiriac Paul

13.⁠ ⁠Șeica George.

Respectând procedurile statutare și regulamentare ale PNL, Biroul Politic Județean a convocat astăzi Colegiul Director Județean și Consiliul de Coordonare Județean, foruri care vor valida listele adoptate astăzi. Cele două foruri se vor reuni în perioada imediat următoare, urmând ca după validare, listele să fie comunicate către Biroul Politic Național.

„Venim în fața cetățenilor din județul Cluj cu o ofertă de candidați în care am reușit să îmbinăm experiența acumulată de aceștia de-a lungul timpului pe diverse domenii de activitate și, în același timp, cu oameni tineri, care se află în fața primului mandat de parlamentar dar care, de-a lungul timpului, au acumulat experiențe serioase în activitatea desfășurată atât pe plan politic, administrativ cât și profesional. Sunt convins că această echipă de parlamentari va ştii să facă ceea ce trebuie pentru Cluj şi pentru ţară, așa cum am demonstrat și până acum.

PNL Cluj își propune să obțină un număr cât mai mare de mandate de parlamentari astfel încât să permită PNL să ajungă din nou la guvernare. Am încredere că parteneriatul solid pe care l-am construit alături de cetățenii județului Cluj va fi confirmat la scrutinurile pentru alegerea Parlamentului și a Președintelui României” a declarat președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda.