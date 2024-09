Declarațiile lui Boc sunt de tot râsul și se pare că încă acesta își așteaptă cârtițele să-i construiască metroul, pentru care, de altfel, a pierdut banii.

Un fost veteran în administrație satirizează realitatea din orașul Cluj și compară infrastructura așa-zisului „oraș deștept” cu alte orașe: „Orasul asta a devenit o gluma proasta, pe care doar samsarii imobiliari care vand apartamente in Borhanci cu 200k euro o mai cred.

Am fost acum in Oradea si se poate observa ca toata infrastructura actuala de centura a Clujului e echivalenta cu a oraselor Alesd sau Osorhei, satucele de pe langa Oradea, si rezulta un total de 7 mini centuri ocolitoare + centura Oradiei + drum expres de 20km pana la vama Bors + 7 pasaje subterane in centrul orasului vs un ***** de centura de o banda pe sens la Apahida-Valcele pe care ne inghesuim 500k oameni.

Eu propun sa asteptam sa faca Bolojan Inelul metropolitan 3 al Oradiei care sa ocoleasca si Florestiul si Gilau de aglomeratie! Satu Mare de asemenea are centura de 4 benzi gata de mai bine de un an.

Eu zic ca in 1-2 ani Timisoara prin stagnarea ei o sa ia fata Clujului, Sibiul prin autostrazile de langa o sa ofere si el mult mai multe oportunitati. Si Oradea care face infrastructura mai multa decat Cluj Timisoara si Iasi la un loc o sa vina cu niste investitii masive si o sa atraga capital uman serios in viitor”.

