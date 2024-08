Într-un interviu pentru DIGI FM edilul Emil Boc a fost întrebat ce piesă ar pune în metrou după mesajul Aţenţie, se închid uşile. Primarul clujean făcut referire la melodia We are the champions cântată de Queen, afirmând următoarele: „Wow, we did it! We are the champions sau ceva de genul acesta”. Primarul a adugat, de asemenea, că mai e mult până acolo, dar sigur vom reuşi.

După inaugurarea electorală din campanie a mai multor proiecte aşteptate de clujeni cum ar fi: șantierele centurii metropolitane, spitalului regional de urgență, Institutului de Cercetare în Inteligența Artificială, un campus școlar, precum și șantierul viitorului metrou clujean, vom vedea dacă construcţia acestuia se va încadra în termenele stabilite.