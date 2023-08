La invitația Transylvania Evolution – firmă patronată de arhitectului Rareș Drăgan (un apropiat al Vanessei Youness, iubita lui Gelu Oltean) și Ciprian Tudor Comșulea, Primăria Cluj-Napoca va participa și în acest an, în perioada 4-6 octombrie, la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, care va avea loc la München, Germania. Municipalitatea nu merge cu mâna goală, ci plătește un „bilet de intrare” destul de scump, deoarece va aloca din bugetul local 130.900 de lei pentru a susține inițiativa ce ar urma să atragă noi investitori pentru dezvoltarea proiectelor majore ale orașului de cinci stele.

În acest an, Primăria Cluj-Napoca aniversează 10 ani de când sprijină financiar Transylvania Evolution și participă la EXPO REAL, tema acestei ediții fiind „Cluj-Napoca – 10 years of partnership for development in Europe”. Bugetul estimativ se ridică la suma de 470.000 de lei (94.000 euro), iar suma de 130.900 de lei va fi acoperită prin contribuția municipalității clujeni, restul banilor urmând a fi alocați de către alți parteneri privați.

10 ani de participare fără rezultate concrete

„Considerăm că participarea şi implicarea activă a municipalității clujene la târgul EXPO REAL München este un bun prilej de promovare a proiectelor de parteneriat public-privat ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca în rândul investitorilor europeni, cu scopul de a sprijini şi coagula inițiativele private cu rol de creştere economică.”, se arată în referatul de specialitate care stă la baza hotărârii privind însuşirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 130.900 de lei din bugetul local pe anul 2023, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL.

Cu toate că Primăria Cluj-Napoca participă pentru a 10-a oară la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, niciodată nu a prezentat rezultatele concrete ale participării la eveniment. În documentele afișate pe site-ul primăriei, printre rezultatele și impactul participării municipalității clujene la EXPO REAL se numără: poziționarea Clujului la cel mai înalt nivel, alături de capitalele europene majore în ce priveşte sectorul dezvoltărilor urbane şi regionale; facilitarea schimburilor de experiență între autoritățile locale clujene şi reprezentanți din administrațiile locale şi guvernamentale din țările participante, precum şi experți din domeniul investițiilor publice şi private; dezvoltarea unei sinergii profesionale între mediul administrativ, mediul de afaceri, instituții financiar-bancare, specialişti de sector, arhitecți, urbanişti, avocați, consultanți de specialitate (în cei 10 ani, au participat în cadrul delegației peste 60 de entități publice şi private implicate în proiecte majore de dezvoltare urbană şi regională); prezentarea pe parcursul participărilor la EXPO REAL a peste 80 de proiecte majore de investiţii din regiunea Cluj, în valoare de peste 3 mld euro (proiecte publice și private, dintre care peste 70% au ajuns în diverse stadii de maturizare inclusiv prin aportul direct sau indirect al interacțiunilor și sinergiilor din cadrul forumului).

Transylvania Evolution se laudă că face lobby pentru proiectele municipalității

Firma patronată de Ciprian Comșulea și Rareș Drăgan a intrat profund la sufletul administrației locale, care și-a arătat sprijinul prin alocarea unor sume importante de la bugetul local pentru dezvoltarea proiectelor în care este implicată Transylvania Evolution sau alte firme conectate. La rândul ei, Transylvania Evolution se laudă că face lobby pentru proiectele majore ale Primăriei Cluj-Napoca precum: implementarea liniei „0” de transport în comun în jurul centrului istoric al municipiului Cluj-Napoca sau implementarea soluției de tren metropolitan.

Primăria Cluj-Napoca a alocat, în primăvara acestui an, suma de 25.000 de lei din bugetul local Asociației Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică (CREESC), pentru realizarea proiectului „Smart Mobility Cluj 2023 – ediția a V-a”. Organizatorii Smart Mobility Cluj, printre care se numără și Transylvania Evolution, susțin că evenimentul este „dedicat comunității orașului, tuturor celor pasionați de inovație prin tehnologii de mobilitate urbană sustenabilă și elemente cu impact în calitatea vieții”. Nu este prima dată când municipalitatea clujeană dorește să-și arate susținerea pentru acest proiect, deoarece a virat bani din bugetul local în conturile CREESC și pentru edițiile anterioare ale evenimentul în cadrul căruia au loc expuneri de autovehicule electrice/hybrid, expuneri de soluții de mobilitate sustenabilă (biciclete, scutere, trotinete, kart-uri) și prezentări de proiecte, produse și concepte de mobilitate sustenabilă. În spatele conceptului de „creștere a calității vieții” din orașul de cinci stele, se ascunde de fapt o altă afacere extrem de profitabilă: companiile care doresc să-și prezinte autovehiculele sau proiectele de mobilitate sustenabilă alocă sume importante pentru a-și asigura locul în cadrul evenimentului.

În ciuda inițiativelor grandioase în care se implică, firma patronată de Ciprian Comșulea și Rareș Drăgan a înregistrat, în anul 2021, o cifră de afaceri în valoare de 230.834 de lei, un profit net de numai 915 de lei și datorii de 188.428 de lei, cu un singur angajat.

Legăturile obscure dintre Drăgan și Youness

Dincolo de ceața care s-a abătut peste Primăria Cluj-Napoca în legătură cu rezultatele participării la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, un alt aspect care stârnește controverse este și faptul că unul din cei doi asociați ai firmei care organizează delegația, Rareș Dragan, este implicat în celebrul „dosar Ayahuasca”. Acesta s-ar fi drogat alături de Vanessa Amal Youness – iubita fostului șef al DGPI, Gelu Oltean.

DIICOT arăta că în anul 2019 au fost organizate un număr de 20 ceremonii, la care s-a oferit ceai de Ayahuasca cu conţinut de DMT participanţilor. Potrivit rechizitoriului, Vanessa Amal Youness le cerea participanților câte 2.600 de lei, achitată sub formă mascată de donație. Informațiile reies tocmai din mărturiile lui Rareș Drăgan.

„Din declarațiile martorilor Haimovitz Otilia, Rotariu George (”regele” monedelor Bitcoin – n.n.) și Drăgan Rareș Viorel rezultă că inculpata Youness Vanessa, zisă Vanesa, a pus la dispoziția participanților la evenimentul December Retreat spațiul necesar consumului de droguri de mare risc, și a fost organizatoarea evenimentului la care cei trei au participat împreună cu alte persoane și le-a pretins suma de 2.600 de lei de persoană, cu titlu de taxă de participare achitată sub forma mascată de donație, iar Thomas Lishman, cunoscut cu apelativul ”Tom Lishman” în cadrul unor ritualuri tradiționale spirituale a oferit spre consum ayahuasca, unui număr de 38 de participanți la evenimentul organizat de Youness Amal Vanessa în data de 13.12.2019”, se arată în rechizitoriul dosarului.