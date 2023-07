Potrivit unei ședințe a consiliului local a Primăriei Cluj Napoca, Emil Boc va fi numit reprezentant al administrației locale în ședința Adunării Generale a Acționarilor ADI Eco-Metropolitan în care se va decide majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare din oraș. Hotărârea de consiliu poate fi consultată AICI.

Iancu Pintea, directorul ADI Eco Metropolitan, a spus că s-a decis majorarea tarifelor cu 15%.

„A fost supusă atenției noastre această cerere a Supercom de modificare a tarifelor. În această cerere noi am constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Primăriei Cluj-Napoca și doi reprezentanți ai ADI. Am analizat cu atenție toate documentele justificative înaintate de Supercom către noi și din suma totală pe care au cerut-o ei am aprobat undeva cam 20% față de tarifele pe care le-ați aprobat săptămâna trecută prin recalculare și cam 15% față de oferta lor financiară. Din punctul nostru de vedere, ni se pare că e justificată această majorare de tarif. S-ar putea să nu fie aprobată de către dumneavoastră sau de către UAT-uri. Supercom e îndreptățit să meargă la ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – n.r.), acolo ANRSC s-ar putea să nu verifice toate facturile, toate detaliile și să-i aprobe 100%, există un risc. Noi, comisia, am hotărât ca 15% e justificat și legal. Am înaintat și un raport de specialitate”, a spus Pintea pentru monitorulcj.ro.