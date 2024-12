Într-un oraș unde urbanismul e doar o glumă proastă și autorizațiile sunt mai flexibile decât yoga de dimineață, clădirea de pe strada Cometei nr. 15 din Cluj-Napoca este exemplul perfect că aici fiecare construiește cât vrea și cum vrea. Dacă vrei o vilă cu două etaje? Sigur, de ce să nu pui patru? În Cluj, legea junglei nu e doar o expresie, e un stil de viață. Documentele spun una, betoanele spun alta, iar reglementările urbanistice sunt doar niște sugestii pe care nimeni nu le ia în serios.

Terenul de 575 mp este împrejmuit cu un gard mixt, alcătuit din metal și plasă. Pe acest teren se află două construcții de locuit, fiecare având propriul caracter distinctiv.

Casa principală, cu regim de înălțime P+M conform documentelor. Clădirea principală are o suprafață construită la sol de 139 mp și dispune de o compartimentare spațioasă. Parterul include 2 camere, 2 bucătării, o baie, o cameră de alimente (cămară), hol și un living generos. La mansardă se găsesc 1 dormitor, 1 cameră, 1 baie și o debara.

Construcția secundară, înregistrată ca având regim P+2E, are patru etaje în realitate. Această diferență subliniază tendința de a depăși limitele stabilite de legislația urbanistică.

Conform unui contract de vânzare-cumpărare din 2007, actualii proprietari, Rareș-Călin Păcurar și Angela-Cristina Păcurar, sunt cei care jonglează cu realitatea și actele. Deși totul pare perfect legal pe hârtie, în realitate e o adevărată comedie administrativă. Nu există sarcini sau ipoteci, dar există o construcție care urlă „urbanism de Cluj”: haos, improvizație și multă creativitate.

Cine este Rareș Păcurar?

Rareș-Călin Păcurar este un contabil și auditor financiar din Cluj-Napoca, cunoscut pentru implicarea sa în diverse afaceri imobiliare. În 2017, alături de asociatul său, Cristian Ioan Pop, a fondat firma Decebal Residence SRL, cu scopul de a dezvolta un bloc de locuințe și spații comerciale pe strada Decebal din Cluj-Napoca. Această firmă a fost înființată în martie 2017, iar investiția a fost realizată în colaborare cu proprietarul terenului, Gheorghe Păcurar.

Anterior, Păcurar a fost implicat într-un conflict cu omul de afaceri Mihael Seles, care l-a acuzat de înșelăciune în legătură cu o tranzacție de teren pe Calea Turzii și cu acțiuni ale unei fabrici de scaune. Cu toate acestea, plângerea penală depusă împotriva lui Păcurar a fost soluționată cu neînceperea urmăririi penale, iar Seles și-a retras ulterior plângerea, rezolvând situația cu proprietarul terenului.

Asociatul său, Cristian Ioan Pop, este un investitor imobiliar din Cluj-Napoca și a fost unul dintre foștii proprietari ai clubului Bamboo, care a funcționat la ultimul etaj al parkingului din Piața Mihai Viteazu.

În ceea ce privește investiția de pe strada Decebal, Păcurar a declarat că fondurile provin din surse independente și nu au legătură cu afacerile anterioare. El a subliniat că proiectul este o colaborare între proprietarul terenului, Gheorghe Păcurar, și asociatul său, Cristian Pop, care are experiență în astfel de investiții.

Dosarul nr. 1436/117/2018 de la Tribunalul Cluj scoate la iveală chiar conflictul urbanistic despre care vorbim în cazul clădirii de pe strada Cometei nr. 15. Reclamanții, Rareș-Călin Păcurar și Angela-Cristina Păcurar, au dat în judecată Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cerând obligarea acesteia să emită un act administrativ.

Rareș-Călin Păcurar, protagonistul acestui haos urbanistic, are în prezent o singură firmă activă pe numele său: LOTUS SMART RESIDENCE SRL. Această firmă, înființată pe 25 aprilie 2023, are sediul pe strada Cometei 38 B din Cluj-Napoca și are ca obiect principal de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Cod CAEN 6820). Firma nu este plătitoare de TVA și a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de 138.010 de euro, cu un profit net de 6.926 de euro și datorii de 6.629 de euro.

