Soții Ana și Florin Pop-Pigleșan din Cluj-Napoca au depus o plângere la DNA Cluj în care aduc acuzații grave angajaților de la Direcția Urbanism din cadrul administrației locale. Ei spun că specialiștii au emis mai multe acte care au la bază o documentație falsă și în baza cărora vecinii lor, soții Pătcaș, au efectuat lucrări de construcție care au dus la degradarea vizibilă a casei familiei Pop-Pigleșan. În dosarul deschis în 2021 sunt audiați emil Boc, reprezentanții firmei Bogart Construct, fostul arhitect șef al Primăriei Cluj-Napoca, Ligia Subțirică, și directorul executiv al instituției, Corina Ciuban.

De mai mulți ani, familia Pop-Piglișan încearcă să îi tragă la răspundere pe cei care se fac vinovați de deteriorarea casei lor. În opinia lor, problemele sunt legate de modalitatea în care Primăria Cluj-Napoca a emis o serie de acte în domeniul construcțiilor în baza cărora soții Irina și Călin Pătcaș, vecini cu familia Pop-Piglișan, au săpat o groapă de fundație pe proprietatea lor. Potrivit unor expertize și a declarațiilor proprietarului terenului, lucrările au dus la surparea terenului din vecinătate și, implicit, au provocat deteriorarea casei familiei Pop-Piglișan.

Culmea este faptul că cei care sunt acuzați recunosc că o parte din lucrările executate au fost făcute în baza unei documentații false.

”Mențiunea domnului Pop că lucrările de execuție la casa propusă prin PUD sunt începute este adevărată, deoarece lucrările de execuție au fost demarate în baza unei Autorizații de construire eliberate pe un proiect întocmit de o altă firmă de proiectare. Din păcate, după începerea lucrărilor de execuție am constatat că autorizația de construire pusă la dispoziție de proiectantul inițial este falsă, lucru confirmat și Primăria Mun. Cluj-Napoca. Menționez că nu am, avut cunoștință de acest fals al autorizației inițiale, deoarece din proprie inițiativă am solicitat punctul de vedere al Primăriei mun Cluj-Napoca privind autenticitatea sa și am sistat lucrările de execuție când mi-a fost comunicat verbal că autorizația este falsă”, arată un document emis în 2014 și care poartă semnătura reprezentantului Bogart Construct, a primarului Emil Boc, a arhitectului șef de la data respectivă, Ligia Subțirică, a directorului executiv Corina Ciuban și a responsabilului cu informarea și consultarea publicului, Simona Cipcigan.

În momentul de față, procurorul DNA Cluj Aurelian Mirel Toader are în lucru un dosar deschis în 2021 în care sunt cercetate acuzațiile aduse de Pop-Piglișan.

Fără studiile de specialitate pământul nu se mișcă

Pe de altă parte, Călin Pătcaș spune că, oricum, casa lui Pop-Piglișan avea probleme de construcție înainte de a începe lucrările la propria lui casă.

”Povestea este de atâția ani că m-am plictisit de ea. Vecinul meu are probleme… dă pe toată lumea în judecată, a schimbat 16 avocați! Ce să zic! Casa lui e făcută empiric, cu roaba și găleata, și probabil că din acest motiv au apărut problemele. În legătură cu autorizația falsă la care vă referiți, noi am fost înșelați de un arhitect, Tudor Stan, care ne-a făcut o documentație falsă. Ulterior i-am făcut plângere penală când am aflat. Știau și cei din primărie de afacerile lui. Dar lucrurile astea nu au nicio legătură”, a declarat Călin Pătcaș.

În discuție intervine și soția lui, Irina. ”În legătură cu autorizația respectivă, doamna Ciuban ne-a spus că poliția este pe filieră, știe de acest arhitect. Domnul a fost condamnat cu suspendare. Primăria știa de lucrurile astea și am fost rugați să aducem terenul la forma inițială și am făcut asta. Noi nu avem nicio legătură cu ce s-a întâmplat casei respective și ne-am săturat de acuzațiile domnului Pop”, completează ea..

Cert este că primăria și Inspecția în Construcții Cluj a condiționat familia Pătcaș să construiască un zid de sprijin după ce a fost săpată groapa fundației.

Astfel că, în 2016, muncitorii angajați de familia Pătcaș pentru această lucrare au săpat la o adâncime de aproximativ 6 metri și la o distanță de circa 2 metri față de casa vecinului. Aceste săpături au rămas deschise pentru câteva luni.

”În urma acestei lucrări au apărut fisuri serioase în structura casei mele. Și această autorizație, cea de-a treia, a fost emisă tot în mod ilegal de primăria Cluj. Practic, primăria simulează emiterea autorizației pentru zidul de sprijin. Autorizația constă doar într-o pagină în care scrie că se autorizează zidul de sprijin. În rest, documentația este inexistentă: nu se mai menționează nimic de zid, nu există studiu geotehnic, nimic!”, mai spune Pop-Piglișan..

În urma acestor lucrări, Inspecția de Stat în Construcții Cluj sancționează executantul. Ulterior, familia Pătcaș îl angajează pe expertul Roman Florian care decide că, de fapt, lucrările sunt făcute la o distanță mai mare față de casa lui Pop Piglișan. Însă această expertiză a fost făcută cu încălcarea mai multor norme din domeniul construcțiilor.

La rândul lui, Pop-Piglișan contractează un alt expert care spune că, de fapt, lucrările respective ar fi destabilizat o masă de pământ de sub casa lui POP PIGLESAN.

În 2018, într-unul din procesele între cele două familii se face o expertiză judiciară în urma căreia se constată că fisurile din pereții casei lui Pop-Piglișan sunt provocate de săpăturile făcute pe terenul familiei Pătcaș.

De asemenea, Emil Boc a primit de la Florin Pop Piglișan toate datele despre neregulile din cadrul direcției de Urbanism, însă edilul nu a făcut nimic cu aceste informații.

Florin Pop și Emil Boc

Primarul Boc a refuzat să îl primească în audiență, dar nu i-a putut refuza pe procurorii DNA Cluj

Sub auspiciul acestor date, Pop-Pigleșan începe să facă plângeri penale în care îi acuză pe cei responsabili din primăria clujeană și pe reprezentanții firmei Bogart că nu au respectat legea atunci când au făcut și avizat documentația pentru locuința vecinilor.

Una dintre aceste plângeri s-a transformat într-un dosar de cercetare deschis de DNA Cluj în 2021.

”Abia acum se lucrează efectiv la dosar. S-au făcut mai multe audieri, un raport de constatare care este favorabil domnului Pop-Piglișan. Noi, pe parcursul acestor demersuri am așteptat o poziție din partea primarului Emil Boc, care știe de problemele domnului Pop-Pigleșan de mult timp. Am făcut mai multe cereri să fin primiți în audiență, dar domnul boc a refuzat de fiecare dată. Din punctul nostru de vedere, anchetarea celor din comisia de urbanism și a primarului e o premieră. Am cerut să fie verificată și activitatea domnului viceprimar Tarcea. Spun că este o premieră pentru că, de această dată, faptele penale există și sunt imputabile funcționarilor din Primăria Cluj-Napoca”, a declarat avocatul Cătălin Georgescu.

Procurorii DNA Cluj ar putea citi la nesfârșit autorizațiile de construcție din oraș

O altă plângere adresată procurorilor DNA Cluj în care sunt vizați funcționarii de la direcția de Urbanism din cadrul administrației locale clujene a fost depusă de omul de afaceri bistrițean Victor Nebunu. Investitorul imobiliar Victor Nebunu, patronul firmei Inter Invest Grup din localitatea Beclean, jud Bistrița Năsăud, a formulat o plângere penală vizavi de modul în care a fost autorizat blocul de locuințe care s-a construit pe un teren cuprins între strada Cetății și strada Emil Racoviță nr 29.

Ultima dată când cei de la DNA Cluj au descins la Direcția de Urbanism din primărie a fost în 2016. Atunci au fost vizați fostul viceprimar Anna Horvath și omul de afaceri din domeniul imobiliarelor Adam Ambrus.