Primăria Cluj-Napoca a început o campanie de informare a proprietarilor de câini asupra necesității adunării excrementelor de animale din spațiile publice.

Radu Boloveschi a propus o campanie de informare și montarea de dispozitive cu pungi pentru adunarea excrementelor de animale. În completare, primarul Emil Boc a venit cu ideea ca la 10 zile de la terminarea campaniei, cei care nu respectă legea locală să fie amendați drastic.

“Vă îndemnăm să păstrați curățenia în urma dvs și în urma câinelui dvs. Deținătorii de animale de companie sunt obligați prin Regulamentul privind deținerea câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și Regulamentul de funcționare a parcurilor publice pentru câini să păstreze curățenia în spațiul public. Dacă nu fac acest lucru, sunt pasibili de amendă între 400 și 600 lei”, au declarat reprezentanții Primăriei, în urmă cu câteva zile, la lansarea campaniei de informare.

Potrivit acestora, este important să păstrăm un spațiu public curat deoarece excrementele de câini sunt:

– extrem de periculoase pentru oameni, din cauza microorganismelor pe care le conțin: Giardia, Salmonella, E.coli și multe altele.

– dăunătoare pentru mediul înconjurător deoarece nu sunt fertilizante pentru sol

– declarate ca fiind periculoase și se descompun în aproximativ 12 luni

Iată cu ce recomandări vine Primăria către proprietarii de câini:

– scoateți câinele la plimbare numai în locurile special amenajate

– dețineți produsele necesare pentru curățenia locului și evacuarea dejecțiilor (pungă)

Dacă după campania de informare și montarea aparatelor cu pungi, orașul va fi la fel de plin de excremente de câine, atunci urmează amenzi serioase.

“După 10 zile de la montarea dispozitivelor și transmiterea afișelor și a mesajelor video, urmează amenzi serioase fără a avea toleranță. Adică am dat informația, am pus tot la dispoziție și trebuie să te conformezi, să respecți regulile, dacă nu, amendă cu politețe, cu respect și fermitate în aplicarea legii. Pericolele pe care le-ați expus sunt corecte, am avut întotdeauna o atitudine deschisă față de iubitorii de animale. Și eu sunt iubitor de animale, dar dreptul meu merge până acolo unde nu încalc libertatea celuilalt. Atunci ce am spus trebuie făcut”, a spus primarul Emil Boc la începutul lunii mai.

susră: Ziar de Cluj