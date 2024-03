Bogdanel Buta, protejatul procuraturii clujene, a facut tot ce i-a stat in putinta sa macaie ca e nevinovat si nu i-a reusit: m-a dat in gat la CNA pentru niste aberatii si am primit doar somatie (multumesc CNA pentru obiectivitate), a facut cerere de ordonanta presedintiala ca, vezi Doamne, sa sterg tot ce am scris despre el si pe viitor sa imi fie interzis sa mai abordez subiectul.

Judecatorii clujeni, spre deosebire de procurorii clujeni, au dovedit ratiune si profesionalism si i-au dat flit lui Bogdanel, caci am avut baza factuale si dovezi nenumarate, in plus, orice constrangere profesionala a mea ar fi fost un atentat la adresa libertatii de exprimare, un obstacol impotriva aflarii adevarului.

Ma bucur si sunt recunoscator judecatorilor clujeni ca nu s-au lasat coplesiti de anvergura petentului.

Iata si solutia:

“Respinge exceptia lipsei de interes în formularea cererii, exceptie invocată de pârâti prin întâmpinare. Admite exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a pârâtei TM, exceptie invocată prin întâmpinare.

Respinge cererea de emitere a ordonantei presedintiale formulată de reclamantul BUTA IOAN BOGDAN, în contradictoriu cu pârâta TM, ca urmare a admiterii exceptiei lipsei calitătii procesuale pasive.

Admite exceptia de inadmisibilitate în formularea capătului de cerere nr.3, exceptie invocată de pârâti prin întâmpinare.

Respinge ca inadmisibil capătul de cerere nr.3.

Respinge cererea de emitere a ordonantei presedintiale formulată de reclamantul BUTA IOAN BOGDAN în contradictoriu cu pârâtii ALEXA LIVIU DORU ALIN si PAGINA CIUDATULUI SRL în calitate de titular ar dreptului de folosintă al paginii web www.ziardecluj.ro si de radiodifuzor al postului de televiziune NCN (licentă natională) si NCN Cluj-Napoca.

Respinge cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pârâtii vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. “

