Cazinourile online le oferă utilizatorilor numeroase recompense pentru a-i răsplăti pentru activitatea lor sau pentru a-i atrage pe platformă. Bonusurile fără depunere și rotirile gratuite sunt cele mai apreciate campanii de utilizatori, având în vedere că pot obține câștiguri reale fără să aibă riscuri financiare.

Un bonus fără depunere este o sumă fixă pe care cazinoul i-o oferă utilizatorului. Un plus al bonusului fără depunere este că vezi exact suma ce ți-a fost oferită și că, în multe situații, nu este doar pentru câteva jocuri. Uneori, bonusul fără depunere îl poți folosi atât la sloturi, cât și la jocuri de cazino live.

Desigur, situația diferă de la un cazinou la altul, dar, în general, sunt mai multe bonusuri fără depunere la care nu sunt condiții de rulaj, în comparație cu rotirile gratuite. Iar părerea generală este că, atunci când condițiile de rulaj există, acestea sunt mai ușor de îndeplinit decât la rotirile gratuite.

Pe de altă parte, bonusurile fără depunere sunt oferite mai rar de cazinouri, în comparație cu rotirile gratuite. La operatorii de top vei primi însă constant bonusuri de acest gen, inclusiv cu ocazia zilei de naștere sau de sărbători precum Halloween, Paște ori St. Patrick’s Day, în funcție de campania promoțională existentă.

Avantajele și dezavantajele rotirilor gratuite

Rotirile gratuite, deși sunt transpuse sub forma unor spin-uri la sloturi online, reprezintă până la urmă tot o formă de bonus pe care cazinoul o oferă. Să spunem că ai primit 50 de rotiri gratuite. E important de menționat că fiecare rotire gratuită are o valoare predefinită, pe care o poți afla din secțiunea de Termeni și Condiții. Cu alte cuvinte, dacă fiecare rotire are o valoare predefinită de 1 unitate, atunci poți considera că ai primit un bonus de 50 de unități.

Un avantaj al rotirilor gratuite este că sunt oferite mai des în comparație cu bonusurile fără depunere. Dacă intri pe site-urile de specialitate care analizează piața sloturilor online din România, vei afla cele mai noi oferte cu rotiri gratuite fără a mai pierde o mulțime de timp.

Pe de altă parte, există și anumite limitări. De multe ori, rotirile gratuite nu sunt oferite pentru toate sloturile din ofertă. Un cazinou online are în ofertă sute sau mii de jocuri de toate tipurile: clasice, cu fructe, inspirate din formații muzicale, filme, seriale și așa mai departe.

Însă rotirile gratuite vor fi valabile de multe ori doar pentru un joc sau pentru câteva. Pot fi valabile doar pentru sloturile unui anumit provider. Așadar, ești oarecum limitat în comparație cu un bonus fără depunere, unde poți încerca recompensa în mai multe feluri.

În același timp, condițiile de rulaj sunt ceva mai dificil de îndeplinit în unele situații, dacă ele există. Există și campanii care nu au condiții de rulaj, dar, de cele mai multe ori, operatorul își va lua o marjă de protecție pentru a se feri de vânătorii de bonusuri.

Iar rulajul este un pic mai dificil de realizat. Dacă eventualele câștiguri trebuie rulate de 50x, atunci va fi o provocare să faci asta. Dacă ai de ales din mai multe jocuri, îți recomandăm cele cu volatilitate mai mică, ele fiind mai potrivite pentru rulajul bonusurilor.

În concluzie, atât bonusurile fără depunere cât și rotirile gratuite au mai multe avantaje: nu ai riscuri financiare, nu prea ai ce să greșești, poți să încerci jocuri noi și, dacă ești norocos , să ai parte și de câștiguri financiare.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!