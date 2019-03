Primăria Cluj Napoca a publicat pe site-ul instituției bugetul pe anul

2019, în valoare de 1.547.035.246 de lei, care este în faza de consultare publică pe site-ul municipalităţii.

„Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2019 este de 326 de milioane de euro. Vreau să ştiţi că o bună parte din bani vin şi pleacă. Ca să înţelegeţi chestiunea aceasta cu banii care trebuiau să ne vină din cotele din impozitul pe venit, pe care le-am avut în analiză anul trecut când am pierdut 28 de milioane de euro, am un calcul preliminar. Vorbim despre acei bani care ne vin de la Bucureşti din impozitul pe venit, adică din ceea ce plătesc clujenii pe venit (din locurile de muncă existente aici, din impozitul de 12% care se întoarce la primărie). Comparaţia noastră este cu 2017, pentru că anul trecut în comparaţie cu anul 2017 am pierdut cele 28 de milioane de euro”, a explicat edilul Emil Boc la ZIUA LIVE .

În 2019 sunt prevăzute a fi primite cote în valoare de 99 de milioane de euro. Adică un plus de 7 milioane de euro la bugetul local.

„Avem următoarele pierderi la bugetul local, pierderi care nu au existat până acum: suportarea din bugetul local a asistenţei sociale (care până acum era suportată 90% de la bugetul de stat, 10% de la primărie, acum e 100% suportată de noi) – 8.7 milioane euro. Vă mai dau încă o veste proastă: creşterea salariului minim pe economie la 3.000 de lei în domeniul construcţiilor, în 2019, determină modificarea tuturor contractelor pe care le are primăria şi obligativitatea de a actualiza preţul contractelor, nu ne dă nimeni aceşti bani pe care trebuie să îi plătim în plus. Pierdere de 10.3 milioane de euro. Înseamnă bani de la bugetul local. Şi mai avem încă o pierdere, faptul că lunile ianuarie, februarie şi martie nu am primit cotele defalcate din impozitul pe venit: am pierdut şi de acolo 8.4 milioane de euro”, a explicat primarul Clujului.

Buget de dezvoltare: 135,7 milioane de euro

Bugetul de dezvoltare al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2019 este de 645.337.246 lei, adică aproape 135,7 milioane de euro. Aici sunt cuprinse însă şi fondurile europene pe care ar urma să le absoarbă orașul pentru diverse proiecte.

Priorităţi la bugetul local (cu termen de finalizare 2019-2020)

finalizarea locuinţelor sociale de pe Ghimeşeului

parking-urile Primăverii 20, Primăverii 8, Mogoşosia, Hasdeu

autobuze şcolare

PUZ, studiu de ciruculaţie, autorizaţia de construire şi exproprierile pentru Calea Moţilor

autotizaţia de construire, studiu de fezabilitate şi detaliile tehnice pentru realizarea Centurii Metropolitane

podurile Fabricii,Porţelanului, Garibaldi

strada Bună Ziua

staţii de încărcare pentru autobuze electrice

modernizarea semaforizării în oraş

punct medical avansat pentru acordarea de prim-ajutor în oraş

modernizarea parcurilor Caragiale, Ştefan cel Mare, 14 iulie

puncte gospodăreşti îngropate

De asemenea, conform primarului Clujului, se continuă programele de succes din anii anteriori: bursele pentru elevi, gratuitatea la transportul în comun pentru elevi, plata chiriilor pentru persoanele din categorii defavorizate, şcoala după şcoală, servicii stomatologice gratuite pentru clujenii din categroii defavorizate, alocarea de fonduri nerambursabile pentru ONG-uri, spitale, culte, sport, programul de bugetare participativă, etc.

Proiecte pe bani europeni (prevăzute în bugetul pentru 2019)

„Uitaţi unde avem bani prevăzuţi în bugetul pentru fondurile europene”, a declarat Emil Boc, înainte de a enumera principalele obiective de investiţii, aflate în diverse etape de implementare (unele în plin şantier sau puse în licitaţie publică, altele cu licitaţii adjudecate şi unele cu documentaţia în pregătire).