Mircea Geoană și-a asigurat un loc în istorie, fie și doar în cea a literaturii, deocamdată, devenind personaj de roman. E drept, el este zugrăvit în culori nu tocmai calde de către reputatul prozator Augustin Buzura în romanul său, „Raport asupra singurătății”, în care politicianului, metamorfozat în Matei Goarnă, îi sunt dedicate ultimele câteva zeci de pagiin, prea puțin măgulitoare și amintind izbitor de personajul Dinu Păturică, al lui Nicolae Filimon.. Lucru oarecum explicabil, dacă ne gândim că marele scriitor a fost, dintotdeauna, un apropiat al lui Ion Iliescu și al lui Adrian Năstase.

Mircea Geoană, alias Matei Goarnă

Romanul, apărut la editura Polirom, este scris la persoana întâi și reprezintă povestea vieții unui medic, intelectual fin observator al vieții sociale, din perioada ante-decembristă până în zilele noastre. La solicitarea fiului său, medicul acceptă, în finalul cărții, să participe la o petrecere dată în cinstea unui politician extrem de influent al momentului, lider de partid și candidat la președinție „sau măcar la o funcție importantă în stat”, pe nume Matei Goarnă. Relatarea evenimentului monden reprezintă, însă, în mod stupefiant, oglinda celebrei petreceri date anul trecut de către Mircea Geoană la împlinirea vîrstei de 50 de ani, exact vîrsta pe care o împlinește și personajul Goarnă. Reamintim că, în iulie 2008, presa de la noi a acordat spații și comentarii extrem de ample petrecerii respective, considerate de o grandomanie neuzuală.

Party în vilele fostului PCR

Practic, toate elementele sărbătoririi se regăsesc în descrierea – teoretic fictivă – a scriitorului: sute de invitați de prim rang, politicieni, afaceriști de toate culorile, artiști, jurnaliști etc, organizarea petrecerii într-o vilă, Lac 1, care aparținuse gospodăriei de partid dar, mai ales, proiectarea pe un ecran uriaș a unui film realizat special în cinstea aniversatului. „Îi cunoșteam destul de bine pe acești oameni, ca și pe mulți alții, senatori, deputați, personalități din toate domeniile și încercam un sentiment dureros de nepotrivire cu ei. Multe biografii falsificate, trecut ascuns, poziții sociale și politice cumpărate pe bani grei, profesori cu cărți tipărite în regie proprie pe la edituri de buzunar, ziariști de toate felurile, dușmani aparenți care își negociau periodic prețul și dușmani adevărați pe care Goarnă îi invitase doar pentru a le demonstra echidistanța sa” așa sunt descriși invitații de către prozator. La petrecerea reală, au venit nume precum Ion Iliescu, Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Miron Mitrea, Victor Ponta, Cristian Diaconescu, Rodica Nassar, Constantin Niță, Rovana Plumb, Marian Vanghelie, Gheorghe Nichita, Radu Mazăre, Liviu Dragnea,Șerban Mihăilescu, Ioan Mircea Pașcu, Adrian Severin, Bogdan Niculescu Duvăz, Aura Vasile, Olguța Vasilescu, Valer Dorneanu, Dan Darabont, Ana Birchall, Cozmin Gușă și Lavinia Șandru, Ilie Năstase și soția sa Amalia Viorel Cataramă, George Copos, Camelia Șucu, Andreea Esca, Mihaela Rădulescu și mulți alții.

Olteanul Goarnă care a studiat la Paris

„Locul activiștilor de altădată, aroganți și îmbrăcați fără gust, a fost luat de negustori, de activiști politici și sindicali, patroni de firme sonore, îmbrăcați în haine scumpe cumpărate de la mari case de modă, dar mult mai impertinenți decât predecesorii lor, bișnițari și afaceriști fără nimic sfânt sau nenegociabil” scrie autorul. „Ghika-Șorecani (un intelectual prezent la recepție n.n.), extrem de atent, îi privea cum îl sărutau pe Goarnă sau cum își căutau locurile și, văzând că îi urmăresc privirea, șoptea în dreptul fiecăruia: „Mossad, FSB, CIA, DST, al ungurilor, al nemților, ăsta e al oricui, ăsta e acoperit, ăsta e un biet țucălar al democrat-progresiștilor…” Aș fi vrut să îl întreb dacă există vreunul și de al nostru, dar acest al nostru nu mai avea demult vreo urmă de acoperire. Al țării? Dar cui, dintre cei de față, îi păsa cu adevărat de țară? Mai ales că nu au rămas prea multe lucruri de furat din ea”. Despre vedetele de sex feminin prezente la petrecere, scriitorul spune că „Niciuna nu se culcă pe gratis. Oferta începe de la un jeep în sus. Iar, cu aurul și diamantele de pe fiecare cucoană poți trăi măcar o vară lungă în cea mai pretențioasă stațiune străină”. Buzura relatează cu lux de amănunte și momentul proiecției pentru invitați a filmului, realizat, în versiunea reală, de trustul media al lui Adrian Sârbu, finul de cununie al lui Geoană. Pelicula prezintă cele mai importante momente din viața politicianului oltean, născut la Moțăței-Haltă (Geoană are rădăcini în Oltenia, satul Mischii n.n.), fiu al unui activist de partid (Geoană e fiul unui general comunist n.n.), absolvent al facultății de Electrotehnică (Geoană a terminat Mecanica n.n.), a studiat la Paris (la fel ca Geoană n.n.), pasionat de baschet (la fel ca Geoană n.n.), adus în prim plan de momentul revoluției (Geoană a intrat în MAE în decembrie 1989 n.n.) etc. „În paralel cu evenimentele istorice care au schimbat soarta unor mari comunități umane, ba chiar și a lumii, pe ecran se perindau momente importante din biografia viitorului candidat la președinție” mai scrie prozatorul.

Andrei Covurlui, alias Adrian Năstase

Despre Goarnă-Geoană se pronunță elogios, într-un mesaj inclus în film, și fostul lider al partidului, Andrei Covurlui, alias Adrian Năstase, care i-a făcut, într-adevăr, urări lui Geoană, la petrecerea de la Vila Lac 1. „Pînă la urmă filmul s-a sfîrșit cu efigia lui Goarnă deasupra unei Românii tricolore…Au urmat, bineînțeles, apaluze prelungite, urale, în timpul cărora Goarnă, cu ochii în lacrimi, a urcat pe scenă pentru a ne mulțumi tuturor pentru felul în care am înțeles și am apreciat surpriza făcută de familie” relatează Buzura în carte. După film, pe scenă a urcat fiica lui Goarnă, care i-a dedicat tatălui o poezie în limba engleză, în timp ce la petrecerea reală, fiica lui Geoană, Ana Maria, i-a cântat, tatălui, pe scenă, o melodie în limba engleză, „I’m a big girl”. „Aplauzele, altfel meritate, au fost întrerupte de apariția pe scenă a lui Goarnă, împreună cu prietenul său, Cătălin Vâslașu, un cunoscut cîntâreț de romanțe, popularizat excesiv de televiziunile locale, și, fără să ne prevină, au început să cânte împreună cu întrega asistență, „Pe lângă plopii fără soț”…”. La petrecerea reală, Geoană a cântat și el pe scenă, alături de bunul său prieten Ovidiu Lipan Țăndărică . „Să merg pe scenă și să le explic ăstora care îl aplaudă că fac o mare eroare? În câteva minute aș fi dat afară în aplauzele tuturora, deși imensa majoritate a celor de aici îl disprețuiesc pe sărbătorit. Prostia nu este, nu a fost și nu va fi niciodată discretă. Ea nu poate trăi fără curte, fără suporteri entuziaști, fără lepre…” mai noteaza prozatorul.

Nevasta lui Goarnă și lista dușmanilor

Personajul Goarnă e descris de scriitor ca fiind „groznic de răzbunător…Nevastă-sa are o evidență foarte exactă a prietenilor și dușmanilor, pe care o actualizează aproape zilnic (legendă care a circulat pe seama Mihaelei Geoană n.n.). Iar curtenii pe care–i ține aproape, de dragul funcțiilor promise, au nevoie de un simplu semnal pentru a porni la luptă, căci toți au o sete cumplită de distrugere și nulitățile morale atacă, de preferință, în haită”. Foarte interesant de menționat, fiul lui Buzura din carte, pe nume Dan, insistă ca tatăl său să participe la petrecerea lui Goarnă pentru că, mărturisește el, are un interes concret, sperând să obțină de la acesta un post de ambasador. În viața reală, ginerele lui Buzura este George Maior, devenit, în mandatul de lider PSD al lui Geoană, directorul SRI.

„Un nou Mântuitor al neamului”

În final, personajul lui Buzura își abandonează fiul și logodnica și părăsește petrecerea, remarcând, cu ironie amară: „Un nou Mântuitor al neamului. Așa ne trebuie. Voi rămâneți, sunteți tineri, le-am zis, hotărât să plec. Am mai trait asemenea momente…Voi profita de această împrejurare pentru a mă fofila încet, spre ieșire. Nu mă va observa nimeni, căci nu mai am decît trecut. Eu aparțin altei lumi. Dar nu știu cărei lumi…Și, încă nu mi-am răspuns la o întrebare străveche. Ce fel de oameni suntem dacă am ajuns să suportăm, de atâta vreme, toate aiurelile unor impostori?”.

