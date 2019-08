In ultimii ani, uleiul de canabis a devenit o substanta din ce in ce mai populara si folosita in intreaga lume, gratie proprietatilor sale benefice asupra corpului uman. Acest lucru a dus in primul rand la o diversificare a produselor pe baza de CBD (canabidiol), iar in prezent furnizorii autorizati includ in oferta lor concentrate, capsule, cristale, e-lichide pentru tigara electronica si cosmetice. Indiferent prin ce forma ajunge sa interactioneze cu organismul, uleiul are acelasi efect: unul de calmare si de ameliorare a durerilor.

Tinand cont de aspectul mentionat mai sus, cercetatorii si producatorii din industrie au realizat ca nu numai oamenii au nevoie de aceste beneficii, ci si necuvantatoarele. Astfel, au aparut primele produse cu CBD pentru animale, care le ajuta pe acestea sa se destreseze inaintea unei operatii sau a altui tip de interventie ori sa suporte mai usor durerile, in cazul in care se confrunta cu boli foarte grave sau chiar terminale. Bineinteles, concentratiile sunt diferite, intrucat si organismul cainilor sau al pisicilor este altfel structurat si are alte dimensiuni decat al unui om.

Un magazin online autorizat de astfel de produse, asa cum este CBDLife, are in oferta sa si CBD pentru animale. Este vorba despre doua flacoane de la „Candropharm”, de concentratii diferite: 5%, respectiv 10%. Uleiul folosit pentru producerea acestora este extras din canepa certificata de cea mai buna calitate, cultivata in Spania, si nu contine THC. Practic, sunt respectate exact aceleasi standarde de calitate precum in cazul produselor destinate folosirii de catre oameni.

Acest ulei CBD pentru animale poate fi administrat oricarui caine, oricarei pisici, dar si altor animale de companie, indiferent de dimensiunea sau greutatea acestora. Cercetarile desfasurate pana in prezent au demonstrat ca aceasta substanta este benefica in lupta cu diverse afectiuni, precum inflamatiile, convulsiile, anxietatea, durerea sau greata.

Iata in continuare care sunt principalele caracteristici ale celor doua produse cu CBD pentru animale:

1. Ulei CBD pentru animale „Candropharm” cu 5% concentratie – 10 mililitri – 169 de Lei

Continut: 5% extract pur CBD (500 de miligrame); o picatura contine 2,5 miligrame de CBD (la 200 de picaturi pe sticla);

Dozajul recomandat: 5 picaturi, de 3-4 ori pe zi; consumul maxim de 20 de picaturi pe zi nu trebuie depasit, acesta fiind echivalentul a 50 de miligrame – doza zilnica recomandata.

2. Ulei CBD pentru animale „Candropharm” cu 10% concentratie – 10 mililitri – 249 de Lei

Continut: 10% extract pur CBD (1.000 de miligrame); o picatura contine 5 miligrame de CBD (la 200 de picaturi pe sticla);

Dozajul recomandat: 5 picaturi, de 1-2 ori pe zi; consumul maxim de 10 picaturi pe zi nu trebuie depasit.

Ambele uleiuri CBD pentru animale sunt fara THC (tetrahidrocanabinol) si nu sunt psihoactive. Ele nu au gust, sunt bioactive, complet organice, vegane, nu au conservanti, arome si aditivi. Ele sunt realizate din canepa europeana ecologica si certificata. Atentie! Acest produs nu este un medicament, nu trebuie lasat la indemana copiilor si nu trebuie utilizat daca sigiliul este deteriorat sau lipseste. Depozitarea se va face exclusiv la temperatura camerei.