Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să analizeze cererile de pensionare formulate de 13 judecători la data de 11 octombrie. Din acest „lot” face parte și judecătoarea de la Tribunalul Cluj Adriana Lăcrămioara Ilieș, care în octombrie 2006 a dispus arestarea preventivă a cinci ziariști de la Gazeta de Cluj.

Cu toate că nu avea niciun drept, două luni mai târziu, Adriana Ilieș a executat comanda și a dat un nou mandat de arestare împotriva celor cinci jurnaliști, pe motiv că aceștia ar fi reprezentat un pericol public. După 11 ani de procese, adevărul a ieșit la iveală, iar jurnaliștii implicați în dosarul Gazeta au fost achitați pe motiv că fapta nu există.

Directorul ziarului Gazeta de Cluj, Liviu Man: Sa-ți folosești banii pentru lumânări și colivă, nesimțito!

„Judecătoarea Ilieș a arestat preventiv în octombrie 2006 cinci ziariști de la Gazeta de Cluj sub falsa învinuire ca am fi fost un pericol public pentru societate. Deși n-avea acest drept, două luni mai târziu a mai dat un nou mandat de arestare împotriva noastră. Își îndeplinea bine misiunea. Am fost achitați după 11 ani pentru că faptele pentru care am fost acuzați nu existau. Acum pleacă să și cheltuie pensia nesimțită plătită tot de noi. Sa-ți folosești banii pentru lumânări și colivă, nesimțito!”, a declarat Liviu Man, directorul ziarului Gazeta de Cluj.

Sectia pentru judecatori a CSM are programate 13 solicitari de eliberare din functie prin pensionare, acestea urmand sa fie discutate in sedinta de miercuri, 11 octombrie 2023.

Iata cererile de pensionare aflate pe ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru judecatori a CSM din 11 octombrie 2023:

-judecatorul Daniel Mihai Onisor, de la Curtea de Apel Bucuresti, detasat la Scoala Nationala de Grefieri;

-judecatoarea Octavia Isabela Lupascu, de la Curtea de Apel Constanta;

-judecatorul Fanel Gabriel Arabelea, de la Curtea de Apel Craiova;

-judecatorul Irena Trifan, de la Tribunalul Teleorman, delegata la Curtea de Apel Bucuresti;

-judecatoarea Melentina Nicoleta Mirica, de la Tribunalul Constanta;

-judecatoarea Daniela Calin, de la Tribunalul Constanta;

-judecatoarea Ariana Lacramioara Ilies, de la Tribunalul Cluj;

-judecatoarea Carmen Adriana Domocos, de la Tribunalul Bihor;

-judecatoarea Eugenia Stefania Vasile, de la Judecatoria Motru;

-judecaroarea Liliana Sanduta Poelnica, de la Judecatoria Botosani, in prezent inspector la Inspectia Judiciara;

-judecatorul Adrian Cristian Cioara, de la Judecatoria Alesd;

-judecatorul Eugen-Emil Paralescu, de la Judecatoria Tulcea;

-judecatoarea Anamaria Luminita Mos, de la Judecaria Cluj-Napoca.

Citește și: Emil Boc, audiat la ÎCCJ în procesul lui Adriean Videanu. S-a lăsat cu scandal la ieșirea din instituție VIDEO