Călin Tuluc, avocat și consilier județean PNL, a încheiat contracte de asistență juridică cu o valoare totală de 580.400 de lei (aproximativ 119.600 de euro) cu șapte primării din județul Cluj, numai în ultimii trei ani. Cele mai babane contracte ale avocatului au fost încheiate cu Primăria Gilău, care a pus la bătaie 209.700 de lei din bugetul local pentru serviciile de asistență juridică ale lui Călin Tuluc.

Călin Tuluc a reușit să-și dubleze veniturile provenite din activitatea pe care o desfășoară la cabinetul său de avocatură după alegerile din anul 2020, când a încheiat contracte de asistență juridică cu șapte primării peneliste din județul Cluj. Este vorba despre comunele Căianu, Cătina, Cojocna, Gilău, Măguri Răcătău, Mociu și Palatca. Imediat după investirea primarilor în funcție, au răsărit și primele anunțuri de încredințare directă în SEAP pentru servicii de consultanță și de reprezentare juridică, iar ofertele depuse de avocatul Călin Tuluc au fost acceptate într-un timp record.

Avocatul Călin Tuluc încasează peste 1100 de euro/lună de la Primăria Gilău

Călin Tuluc a încheiat contracte cu o valoare totală de 209.700 de lei cu Primăria Gilău numai în ultimii trei ani.

„Primăria Gilău a încheiat contract de asistență juridică cu Cabinet Avocat Tuluc Călin Marin; Sumele plătite de Primăria Gilău sunt următoarele: 2020-72.000 lei; 2021-68.400 lei; 2022-69.300 lei.”, a transmis Primăria Gilău la solicitarea reporterilor Gazeta de Cluj.

Până în toamna anului trecut, avocatul a perceput un tarif de 150 de lei/oră, însă din noiembrie 2022, tariful a fost majorat la 165 de lei/oră.

Potrivit contractului de asistență juridică încheiat cu Primăria Gilău în anul 2012, Călin Tuluc și-a asumat să presteze 456 de ore/an, respectiv 38 de ore în fiecare lună contractuală, în schimbul sumei de 150 de lei/oră.

„Din cele 38 de ore contractate, minim 18 ore vor fi prestate la sediul beneficiarului, respectiv prin prezența avocatului la sediul beneficiarului, minim 2 zile pe săptămână”, se arată în contractul de asistență juridică.

În anul 2022, avocatul a propus un contract lunar în valoare de 5775 de lei/lună, respectiv prestarea unui număr de 35 de ore lunar – 420 ore/an, fiind perceput tariful de 165 lei/oră. Oferta a fost acceptată fără discuții de Primăria Gilău.

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, primarul comunei Gilău, Gelu Topan, a transmis că instituția pe care o conduce colaborează cu avocatul Călin Tuluc din luna noiembrie 2020. Topan a precizat că a fost nevoit să apeleze la serviciile de consultanță juridică ale avocatului, deoarece nu există jurist în organigrama primăriei.

„Nu există jurist în organigrama primăriei, iar problemele juridice erau rezolvate și înainte de a veni eu ca și primar tot prin intermediul unui avocat. În plus e mai eficient din punct de vedere bugetar, un consilier juridic superior presupunând costuri totale aproape dublu față de contractul curent.”, a transmis Gelu Topan pentru Gazeta de Cluj.

Reporterii Gazeta de Cluj l-au întrebat pe Gelu Topan ce criterii au fost luate în calcul pentru selectarea cabinetului de avocatură deținut de Călin Tuluc. Primarul a afirmat că oferta financiară propusă de Tuluc a fost mai bună decât cea a avocatului anterior.

„A avut o oferta financiară mai bună decât avocatul anterior, mai mult de jumătate din orele contractate le prestează la sediul primăriei făcând și munca clasică de jurist pe lângă cea de instanță (2 zile pe săptămână câte 3-4 ore în medie), experiența de mai mult de 10 ani în litigii și aria de drept specifică administrației publice locale.”, a afirmat primarul comunei Gilău.

Topan a susținut că instituția pe care o conduce este implicată în aproximativ 50 de dosare active.

„Sunt aproximativ 50 de dosare active din tot arealul: contencios administrativ, acțiuni în demolare, fond funciar, litigii pe achiziții publice, litigii de muncă, contestații la executare, acțiuni de înlocuiri amenzi cu muncă în folosul comunității, acțiuni în pretenții, insolvențe. Toate sunt importante în felul lor.”, a conchis Gelu Topan.

Cum i-a crescut averea lui Călin Tuluc după anul 2020

Potrivit declarației de avere completate în anul 2020, la începutul mandatului de consilier județean, profesia de avocat i-a adus lui Călin Tuluc venituri de în valoare de 95.450 de lei în anul 2019. Veniturile au crescut considerabil în 2021 și aproape s-au dublat în anul 2022, ajungând la 186.040 de lei, potrivit declarației de avere completată de Călin Tuluc anul acesta. Pe lângă aceste sume, funcția de consilier județean i-a adus avocatului venituri de 13.140 de lei în anul 2022. Astfel, Călin Tuluc a obținut în anul 2022 venituri de 16.598 de lei în fiecare lună, sume plătite aproape în totalitate din bugetul public.

Reporterii Gazeta de Cluj l-au contactat pe avocatul Călin Tuluc pentru a-i solicita un punct de vedere în legătură cu decizia de a reprezenta cele șapte primării din județ. De asdemnea, Călin Tuluc a fost întrebat dacă activitatea cabinetului este susținută exclusiv de contractele încheiate cu instituțiile publice. Acesta ne-a comunicat următoarele:

„Avocatul nu alege clientul, ci este solicitat de către client. Toate contractele au fost achiziționate prin platforma SICAP. Nu toate primăriile sunt conduse de primari PNL.

Informația este eronată. Nu coincid (n. red. veniturile obținute prin profesia de avocat și suma contractelor încheiate cu primăriile din județ), întrucât contractele nu sunt încheiate pe an calendaristic, iar veniturile sunt declarate pentru anul anterior. Așadar, am contracte și cu clienți privați.”, a transmis Călin Tuluc.

În urmă cu doi ani, Călin Tuluc declara pentru un ziar local că niciuna dintre primăriile peneliste pe care le reprezintă în instanță, respectiv Căianu, Cătina, Cojocna, Gilău, Măguri Răcătău, Mociu și Palatca, nu are consilier juridic. De asemenea, acesta a precizat că nu are nicio funcție politică în Partidul Național Liberal din 2009 și nici nu nu intenționează să obțină una pe viitor. Ba mai mult, Tuluc a spus că abia așteaptă să scape de funcția de consilier județean.

„Toate contractele sunt cu tarifare orară (150 lei/ora) din care jumătate sunt pentru activitatea de instanță, iar cealaltă jumătate mă deplasez la sediul fiecărui beneficiar și mă ocup de alte probleme juridice decât cele de instanță. De regulă am minim o prezență pe săptămână la fiecare client, doar la Gilău mă duc de două ori pe săptămână. Menționez că nici una dintre aceste primării nu are consilier juridic. De asemenea, nu am nici o funcție politică în partid din 2009, nici în Consiliul Județean Cluj și nici nu am în intenție să obțin nici pe viitor. Ba dimpotrivă, abia aștept să scap și de funcția de consilier județean. Poate articolul pe care îl veți face va fi pretextul perfect să-i conving să mă lase să renunț anticipat”, declara Călin Tuluc, avocat și consilier județean, în anul 2021 pentru Foaia Transilvană.